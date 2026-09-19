每年9月第三个星期六是世界清洁日。近500名本地青年这一天在全岛九个地点展开垃圾清理工作，为维护公共卫生尽一分力。

这个名为“垃圾清理志愿行动+”（LitterLifters+）今年首次举办，旨在鼓励青年自发清理公共环境，培养他们维护公共卫生的责任感、环保意识与社区参与精神。

青年会在活动上学习如何使用清洁仓（CleanPod），未来可自行发起社区清理活动。全国共有29个清洁仓，主要设在公园和社区，只要上公共卫生理事会网站登记，可申请免费使用清洁仓内的清洁工具来清理公共环境。

“垃圾清理志愿行动+”由新加坡青年志愿团队、公共卫生理事会联办，获得百盛亲水天地（PAssion Wave）、非营利组织Stridy和国家环境局的支持。

配合清洁与绿化新加坡运动，环境局也将与伙伴合作陆续推出多项活动，包括10月3日在如切举行的脚踏车活动、10月10日的国际电子垃圾日、10月22日在滨海湾花园举行的年度学生环保竞赛“Race to Sustainability”，以及11月21日在海军部村庄举行的清洁与绿化新加坡日。今年预料有1200多个相关活动，吸引超过40万人参与。