新加坡和加拿大有意在未来两三个月内拟定经济伙伴关系框架，在能源与粮食安全、关键物资贸易，以及数码支付方式等方面，展开互补合作。

到加拿大渥太华访问的外交部长维文医生，当地时间星期五（9月18日）傍晚（新加坡时间星期六早上）接受新加坡媒体线上访问，总结这次出访卡塔尔和加拿大的成果。

维文说，他刚和加拿大外长阿南德（Anita Anand）签署联合声明，这将有助于建立经济伙伴关系框架。“我们希望在未来几个月内完成这项工作，双方都在致力于寻找加拿大和新加坡之间的互补之处。”

他在回答《联合早报》记者提问时也说，两国可以展开的合作包括加拿大为新加坡供应能源与食品、在关键物资贸易方面达致更正式的协议，以及互相提供数码产品与服务，包括数码支付方面的合作。

维文说：“所有这些都还只是初步的，但我们希望在接下来两到三个月内，能够达成一些成熟且可以签署的协议。”

根据维文和阿南德的联合声明内容，新加两国探讨的合作领域还包括：

促进在新兴科技领域的联合研究、创新与商业化，比如推进人工智能和量子技术发展，加强网络安全合作，协调新兴技术治理，以及探索其他新兴和关键技术领域的合作机会；

加速清洁能源和传统能源转型，包括液化天然气、关键矿产合作，促进能源供应链的多元化和韧性，以及展开民用核能合作，从而加强能源安全；

加强粮食安全合作，包括加强农产品贸易合作，以及加强食品供应链的韧性、可持续与多元化；

推进投资便利化与现代化，以此深化经济合作、促进双向投资，营造更有利和透明的商业发展环境；

合作加强供应链韧性与推进无纸化贸易，包括在医药和生命科学等领域深化战略和关键供应链合作与信息交流，以及合作推进港口现代化；

深化公共服务合作，加强公共政策合作与交流，促进最佳实践方式的分享，以及提升双方机构在共同感兴趣领域的能力。

维文指出，加拿大正积极拓展跨大西洋和跨太平洋的经济机遇。作为能源大国，加拿大在化石燃料、可再生能源、人工智能科研以及粮食安全方面具备显著优势，这与新加坡以及亚洲市场的需求高度互补。

新加坡明年任亚细安主席国 将积极推动《亚细安—加拿大自贸协定》谈判

除了双边合作，新加坡也正全力推动加拿大加速与亚细安的整体经济融合。明年是亚细安和加拿大建立对话伙伴关系50年，同时新加坡会出任轮值主席国，将积极推动《亚细安—加拿大自由贸易协定》的谈判。

维文希望，亚细安和加拿大的自贸协定谈判，能在接下来几个月或明年取得实质性重大突破。