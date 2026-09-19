摊位写“只收现金”不见效，八旬女咖啡摊主申诉被顾客骂，还得倒掉咖啡，小女儿重写告示：“No Lah、No Now、No CDC”，“Only MR Yusof Bin Ishak”（钞票），引发关注。

这个只收现金的“南芳茗茶室”，位于高文第209座巴刹与小贩中心。

《新明日报》记者走访时发现摊位贴告示写着“No Lah、No Now、No CDC”，分别指不接受PayLah、PayNow和CDC邻里购物券，最下方还幽默注明“Only MR Yusof Bin Ishak”，意指只接受印有我国首任总统尤索夫·伊萨肖像的钞票。

女摊主邱式妮（85岁）受访时指出，她经营档口42年，早在数年前电子支付开始后，摊位就有写了一张“Cash Only”的告示，但很多人没看到。“不时会发生冲泡好咖啡后，顾客没现金，只能离开的情况，有时甚至还会被骂。”

她说，严重的时候，一天内会有三四次类似情况，只能选择倒掉咖啡，或是送人喝。“如今每次冲泡前，我都需要先说明只能用现金，非常麻烦。”

邱式妮说，自己是文盲，小女儿在大约两个月前，帮她写了这张醒目的告示，好让更多人注意。“我没读过书，用的也是老款手机，完全不会用那些电子付款。”

她说，虽然张贴了告示，至今偶尔还是会有人询问是否能电子支付，自己也只能耐心回复，让她倍感无奈。

熟客赞咖啡好喝 特准备现金光顾

有顾客光顾多年，认为咖啡真材实料，愿意额外准备现金来买。

一名光顾咖啡摊逾10年的李先生（建筑工人，50岁）说，他本身是附近居民，虽然多数用电子支付，但会不时来消费，并准备好零钱。

“老板娘泡的咖啡很醇厚，适合我的口味，所以我会准备好现金，不会觉得麻烦。”

他说，女摊主已经年迈，让她学习电子支付也很困难，希望其他顾客可以体谅。

完整报道，请翻阅2026年9月19日的《新明日报》。