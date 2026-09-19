男子与女友发生口角，竟将对方从个人代步工具踢下，并对她拳打脚踢，直至对方求饶，两个月后还将一名六旬阿叔打得不省人事。

被告苏班（Subhan，42岁）面对六项包括蓄意伤人、蓄意重伤他人等的控状，他承认其中三项控状，被判坐牢20个月又18周，外加六下鞭刑。

案情显示，2025年3月11日晚上7时左右，被告与当时的女友骑乘个人代步工具前往芽笼一带，两人在途中发生争执。

被告一怒之下将女友从个人代步工具上踢落，导致其头部重重撞击地面。女友试图逃跑，但被告迅速追上，一把拽住她的头发和衣服。当女友倒地后，被告不仅踩踏她的头部，还多次对其拳打脚踢，并屡次将她推倒在地。

多名路人目击了被告的施暴过程，也看到其女友哭泣求饶。

对女友施暴两个多月后，被告与女友于2025年5月31日晚上10时许光顾芽笼的一间迷你超市。当时超市内一名69岁的男子说了几句话，被告认为对方在指责自己，因而大感不满，随后在超市外与对方发生肢体冲突。

根据法庭上播放的视频，被告将男子打倒在地后，还继续踢对方头部。男子被攻击后躺在马路中央，不省人事。

根据案情，男子脸部骨折，伤势严重。

被告在2025年6月1日被逮捕。

控方指被告前科累累，几年前也曾涉嫌类似事件。2023年11月4日，被告在一间咖啡店插队，引起65岁阿叔不满，二人随后到附近楼梯口“交谈”。

其间，被告对阿叔拳打脚踢，导致对方被送到医院急诊，头部与肋骨均受伤。