牛车水今年虽然少了大型中秋灯饰装点，但街区的节日气氛依然不减。史密斯街星期六（9月19日）举行的丰富多彩中秋文化与体验活动，就吸引不少民众和游客前来共度佳节。

这是牛车水商联会首次与新加坡番禺会馆及冈州会馆合作，在史密斯街呈献“新加坡牛车水中秋节”活动。冈州会馆带来的精彩舞狮及武术表演，为活动拉开序幕。

活动除了通过传统灯笼制作工作坊向公众介绍手工艺与文化寓意，现场的尤克里里弹唱与社区大合唱更是带动观众齐声高歌，场面欢快而温馨。

趣味十足的“猜灯谜”和“寻找我在哪？”文化探索游戏，也同样受到现场参与者的欢迎，公众踊跃答题，挑战与牛车水历史文化相关的谜题并赢取餐饮礼券，现场笑声此起彼伏。

为儿童举办灯笼彩绘比赛 参赛皆有礼券

为鼓励家庭共度佳节，主办方在星期六和星期天（20日）也举办适合7岁至12岁儿童的灯笼彩绘比赛，每名参赛孩童皆获赠10元餐饮礼券。

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番禺会馆也在现场带来了剪纸、书法及扎染扇子等手工艺体验，让公众有机会亲身体验中华传统艺术的魅力。现场特设的拍照打卡区同样挤满人，大家纷纷在镜头前合影，定格中秋欢聚的美好瞬间。

主办方指出，中秋佳节承载着团圆与共聚的美好寓意，希望通过精彩表演、手工艺及互动游戏，让不同年龄者相聚，在轻松欢快的氛围中感受社区活力。

参与活动的林芊（46岁，财务顾问）受访说：“虽然没有亮灯，少了一点中秋的节日气氛，但活动还是很热闹，我的孩子在剪纸和书法体验摊位上玩得很开心。”

61岁的洪艳芳（退休）则说，虽然没有大型中秋灯饰，牛车水还是人头攒动，许多公众照样前来与亲友聚餐和逛街，佳节气氛不减。