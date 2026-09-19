尽管本地中部地区的空气质量星期六（9月19日）一度达到不健康水平，但下午一场雨后情况有所缓和，朦胧夜色中，宏茂桥德义区逾2000名居民欢聚一堂，按计划共度中秋佳节。

下星期五（25日）是中秋节正日，德义区基层组织提早在星期六傍晚，于碧山—宏茂桥公园举办一年一度的中秋节游园会。居民在公园中野餐、提灯笼，还有各种配合中秋而设计的活动。

国务资政李显龙是负责德义区基层事务的宏茂桥集选区议员。他以华语向居民讲话时说：“今晚是初九，常言道‘花好月圆’，虽然今晚的月亮只是半圆，但大家的热情与兴致丝毫不减。”

李资政指出，幸好烟霾并不严重，他很高兴看到这么多居民来参加这个有意义的活动。

“这不仅让我们有机会欢聚一堂、共庆传统佳节，也提醒着我们是一个大家庭。我们应该携手合作、互相扶持，在充满不确定的世界里，稳步向前、乘风破浪，把我们的家庭和国家带向更美好的未来。”

从星期六中午开始，中部地区的24小时空气污染指数开始进入不健康水平，下午下雨后才开始好转。到了傍晚，德义居民如约而至。大家不分男女老少、种族宗教，一起在星空下野餐，观赏表演。现场还设有丰富多彩的工作坊，包括制作玉兔风铃和冰皮月饼，以及寻宝游戏。

暮色低垂，锣鼓声响彻公园，舞龙舞狮队登场引路，李资政与居民们提起五彩缤纷的灯笼绕园而行，热闹且温馨。

月饼奥林匹克 居民不亦乐乎

今年的活动亮点之一是趣味运动会“月饼奥林匹克”。居民踊跃挑战“月亮保龄球”、剥柚子、叠月饼和月饼平衡等中秋游戏，玩得不亦乐乎。

40岁的教师黄丽敏和家中十多口人是中秋游园会的常客。这回她和13岁的儿子冯宇诚组成“母子兵”参加挑战。她说，今年难得有比赛，便和儿子一同报名，借此增进亲子关系。

“这是我们俩第一次动手剥柚子，发现很有挑战性……虽然最终没能拿奖，但还是玩得很开心。”

德义居民黄丽敏（右）与儿子冯宇诚（左）挑战趣味运动会“月饼奥林匹克”，其中一个环节是剥柚子挑战。（李冠卫摄）

也是教师的陈凯琳（33岁）和丈夫带着两个女儿和公婆，一家三代人共赴游园会。第一次参加中秋游园活动的她说：“这里特别热闹，很有中秋过节的气氛。”

她说，烟霾虽比较重，但并没有扫了大家的雅兴，反而很享受这种大家在户外齐聚的温馨氛围。