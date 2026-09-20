中秋节临近，100名海军部居民把亲手绘制的“鱼鳞”，拼成2.2米高、2.8米长、1.5米宽的大型鱼形灯笼，为社区增添节庆气氛。

来临的星期五（9月25日）是中秋节。海军部社区艺术与文化俱乐部（Community Arts & Culture Club, 简称CACC）星期天（20日）配合人协百盛艺术节（PAssionArts Festival），展出名为“钓大鱼”（A Big Catch）的大型鱼形灯笼。三巴旺集选区国会议员维凯也出席艺术节庆典，与居民共庆中秋。

CACC会员林宝云（70岁）说，今年艺术节以“邻里之宝”为主题。海军部曾是渔村，因此团队决定以“鱼”为创作元素，希望借作品展现社区历史与特色，同时带出“年年有余”的好意头。

艺术家黄以斯（前排）与陈凯希（后排右一）、参与居民纪粉珍（后排左一），以及社区艺术与文化俱乐部代表林宝云（后排左二）在今年的人协百盛艺术节，展出大型鱼形灯笼“钓大鱼”。（吴先邦摄）

“钓大鱼”的设计师是“社区艺术家”黄以斯（39岁）和陈凯希（55岁）。两人过去虽曾合作过至少六次，但直言这次挑战的难度最高。除了要考虑作品的视觉效果，也要设法让居民参与其中。

陈凯希说：“这个大型灯笼的制作方法跟传统灯笼的做法是一样的，用了传统的竹藤来编织框架。我们得上网看视频，再照着视频一步步做出来。”

灯笼上的200片鱼鳞，正是由海军部居民一片片绘制而成的，参与的居民年龄从2岁至85岁不等。

82岁的海军部居民纪粉真第一次参与艺术节活动，她说：“我并不知道自己的成品会呈现出来，看到这个灯笼我很惊喜、很开心！”