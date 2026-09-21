22岁男大学生涉嫌在南洋理工大学校园内偷窥被警方逮捕。

有网民日前在Reddit论坛上发文称，看见学校保安出现在南大校园内的北山健身房（North Hill Gym），之后还有两名警员出现。还有人说，看见五名保安对一名男子搜身。目击者称，出于隐私考量，他当时没有拍照，但好奇发生了什么事情。直到晚上8时40分，仍有警察在现场。

警方受询时说，于本月19日晚上7时30分，接到通报称南洋弯66号发生偷窥事件，一名22岁男子被捕，警方正调查此案。

根据南大网站，南洋弯66号是建于2016年Banyan Hall所在地，是一座位于北山（North Hill）的学生宿舍。这栋建筑物设有空中休息室、校内最大的健身房，以及用于创新研究的设计工作室。

南大发言人答复《新明日报》询问时证实，学校保安于当天傍晚接到一通来自校园内一个健身房的求助电话。保安随后联系了警方，一名22岁的男学生因涉嫌偷窥被捕。

南大也透露，校方人员正与受影响各方保持联系，以提供所需支援。