男子年仅15岁就目无法纪，两年内性侵犯多达九名少女，遇反抗时甚至以暴力压制对方；其中一名少女的叔叔知情后找男子对质，结果反遭男子攻击，受伤入院。

今年21岁的被告星期一（9月21日）在高庭认罪后，被判坐牢14年和鞭打15下。

控方斥责被告利用社交媒体上网结识未成年少女，诱导她们发生性行为，过程中行为粗暴，对少女们造成严重伤害。

被告一共面对38项控状，包括法定强奸、性侵未成年少女、严重非礼、恐吓散播猥亵照片、持武器蓄意伤害他人，以及纠众闹事等。由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不准报道被告的名字。

本案发生于2020年11月至2022年12月，被告当时介于15岁至17岁。他通过社交媒体与其他朋友认识不同少女，再约她们见面，在住家、组屋楼梯口或公共厕所等地点犯下罪行。受害的少女共有九名，介于13岁至16岁。

根据案情，一名15岁少女于2021年5月在社交媒体平台上认识被告，不久后被告邀少女在他的家见面，少女因喜欢被告，于是答应赴约。被告趁与少女在卧室独处时性侵对方，过后又两次约少女回家犯案，过程极为粗暴。少女在案发两个多月后报案。

同年7月，被告在网上认识一名13岁少女，后者在被告持续邀约下终于答应见面。被告把少女带到组屋楼梯口强奸对方，再逼迫少女为他口交。事后，少女把被告的行经告诉朋友，朋友代少女报警。被告在2021年8月30日被警方逮捕，同天获保释，但他没有悔改，继续以同样手段性侵犯其他少女。

隔年4月，被告通过朋友认识一名14岁少女，并邀对方回家，少女以为其他朋友也会赴约，于是答应上门。岂料，被告在少女抵达后指示其他朋友离开，接着以惩罚少女迟到为借口，把少女压倒在床上非礼她，甚至捉住少女的头部，逼她为自己口交。少女感到恶心，赶紧把被告推开，被告恼羞成怒，要少女马上离开他的家。

少女之后在朋友们的鼓励下报警。她也把所发生的事告诉家人。当时29岁的叔叔知情后发短信联络被告，要在被告家楼下见面，并称如果被告不答应，他就上门闹事。

被告收到短信后，召集四名朋友，带着武器前去赴约。他看到少女的叔叔后，手持爪刀走上前说“我要弄瞎你”，然后戴上指节套攻击对方。少女的叔叔脸部与手肘受伤，事后被送院求医。

被告于2022年12月20日在公共厕所性侵犯一名14岁少女，过程中用力拉扯少女的头发，以及把她的头部撞向墙壁。他在案发两天后被捕，过后一直被还押，无法获得保释。