一名新加坡女子涉嫌将40个“丧尸烟弹”绑在胯下，企图乘搭渡轮走私到印度尼西亚峇淡岛，因走路姿势不自然引起海关人员怀疑，当场被捕。

据《雅加达邮报》报道，峇淡海关与消费税局人员9月3日晚上约10时，在巴图阿帕（Batu Ampar）的海港湾渡轮码头（Harbor Bay Ferry Terminal）拘留这名姓名缩写为WSB的女子。她当时乘搭当天最后一班从新加坡出发的渡轮抵达峇淡岛。

峇淡海关执法与调查主管卢基·塔莫（Lucky Tamo）上个星期四（9月17日）在当地一场销毁毒品活动上说，海关人员发现女子走路姿势不自然，因此起疑并展开进一步检查。

他说：“进一步检查后，我们发现违禁品藏在她的胯下。”实验室检测过后，证实烟弹内的液体含有毒品成分。

峇淡海关合规与资讯服务主管塞蒂亚万·罗西迪（Setiawan Rosyidi）也证实，违禁品被绑在女子的胯下位置。

据报道，女子共携带40枚含有依托咪酯（etomidate）的电子烟烟弹。

塞蒂亚万称，在新加坡加强打击电子烟之际，女子仍避过新加坡港湾中心的检查，直到抵达峇淡才被发现。

不过，女子接受盘问时声称，这批烟弹只是供她在峇淡期间个人使用。

峇淡、伦庞和巴雷朗警察总部毒品调查主管阿尔夏德·里扬迪（Arsyad Riyandi）指出，被充公的烟弹并未密封，因此当局不会只采信女子所称的“自用”说法。

他说，警方仍在调查烟弹来源，并追查案件是否可能与国际贩毒团伙有关。

“虽然嫌犯声称是供自己使用，但案件仍在进一步调查。”

女子目前仍由当地警方扣押，作进一步调查。