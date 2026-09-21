第81届联合国大会本周进入高级别会议和一般辩论阶段，我国外交部长维文医生和社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康将先后赴美国纽约出席，并分别代表新加坡发表国家声明。

外交部星期一（9月21日）发文告说，维文星期二（22日）至下星期一（28日）在纽约出席联大。他在星期六（26日）的一般辩论上发表新加坡国家声明。

维文也将在纽约主持多场高级别活动，包括全球治理小组部长级会议和小国论坛（FOSS）招待会。他还将与巴林外长阿都拉蒂夫（Abdullatif Bin Rashid Al Zayani）共同主持亚细安—海湾合作委员会（GCC）外长会议，并出席亚细安—太平洋联盟部长级会议。

此外，维文将代表新加坡出席小岛国联盟（AOSIS）领导人会议、全球落实“两国方案”联盟高级别部长级会议，以及全球发展倡议高级别会议。

他也会在亚洲协会发表演讲，与政策制定者和学者就区域地缘政治及新兴课题交流，并与各国外长，以及常驻纽约的联合国和美国有关人士会面。

王乙康则于星期三（23日）至星期五（25日）在纽约出席有关大流行病防范和应对的联大高级别会议。

根据健卫部星期一发出的文告，王乙康将在会议全体环节发表新加坡国家声明，并联合主持一场多方专题讨论会，探讨如何加强相关能力和资金投入，让各国能更公平地做好疫情防范和应对。

会议期间，王乙康也将在健卫部和生物制药公司希勒曼实验室（Hilleman Laboratories）主办的场边活动上发言，分享疫情防范和应对方面的经验。他也将与各国卫生部长会面。

两名部长出访期间，都由部门高级官员陪同。