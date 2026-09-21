金融服务业与资讯通信业的白领职位空缺减少，使本地职缺总数从上个季度的7万3300个降至6万8600个。不过，本地职缺与失业人数的比率为1.48，显示劳动市场仍相对紧缩，即职位空缺仍比待业人数来得多。

人力部星期一（9月21日）公布《2026年第二季度劳动力市场报告》显示，白领入门职缺大致保持稳定，2026年6月白领入门职缺共3万1700个，占所有职缺45.3%。相比之下，2026年3月的白领入门职缺共3万2800个，达43.6%。

此外，根据人力部7月进行的调查，受访企业约27.9％有意在未来三个月给予员工加薪，比6月调查时的29.3％来得低。同期有意增聘人手的企业，则从43.9%上升至48.7%。

人力部在报告中指出，招聘和加薪预期都比2026年2月来得低，反映企业在扩充人手和提薪方面依然谨慎。

我国第二季经济增长5.9%，低于上一季的6.3%，增速略有放缓，但仍高于原先预期。贸工部已将全年经济增长预测，从2%至4%，上调至4.5%至5.5%。

分析师：下半年劳动市场料保持稳定 惟企业对人力扩张仍谨慎

星展集团高级经济师蔡汉廷受访时告诉《联合早报》，虽然地缘政治局势不断变化，动荡局面也还会持续，但在谨慎稳健的经济前景支撑下，他认为本地劳动力市场在2026年下半年将保持总体稳定。

但是，尽管近期的招聘意愿有所改善，它仍低于中东冲突前的水平。蔡汉廷说：“2026年第二季度的月均招聘率进一步下滑，就反映企业在继续寻求增长机会的当儿，对人力扩张也持谨慎态度。”

郑德源：吁雇主重新部署再培训 非万不得已不裁员

全国职工总会助理秘书长郑德源也在脸书发文，对被裁退白领及年长员工需要更长时间才能重新就业表达关注。他呼吁雇主非万不得已避免裁员。“先重新部署、再培训，尽早与工会协商，并遵循《劳资政冗员管理和负责任裁员指导原则》。”

郑德源也说，政府可以进一步加强对中途转业白领的支援，包括扩大转业计划的范围，并让这些计划与实际存在的职缺相互衔接，同时持续留意跟进参与者重新就业的成效。

数据安全公司安克诺斯（Acronis）的陈俊伟（34岁）2024年曾参加转业计划培训，提升网络安全技术能力，目前他是网安软件开发团队的负责人。

陈俊伟受访时说，他过去主要是编程人员，完成培训后对网络威胁、勒索软件的运作方式、网安事件调查方法，以及网络安全威胁形势，有了更深入的了解。“这让我的工作和职业发展更加稳定，因为现在的工作效率更高，在制定解决方案时也可作出更明智、更有依据的决定，而不是过去那样只按同事和经理的指示或要求做事。”

他也说，生成式人工智能提高工作效率，的确会让人担心就业前景；但想要保护自己的饭碗，最佳方式就是不断提升自己。