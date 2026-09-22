自己不体贴妻子，还想慷他人之慨，要别人让位？男子奇葩举动让“被要求让座”的女子气炸，上网控诉其离谱行径。

一名女网民9月16日在TikTok上传视频，指她在地铁上遇到一名男子，非但自己不主动让位给妻子，还拐弯抹角“阴阳”她，暗指她不让座，妻子才会没位坐。

据当事人克莱拉（Clara，31岁）向网络媒体Stomp忆述，该起事件发生在9月11日。事发时她坐在地铁车厢内，随后一对夫妻带着大约4岁的女儿在其中一站上车。

当时，克莱拉的左右两侧各有一个空位，该名父亲和女儿分头坐下，手上提着很多东西的母亲则站着。

对于该父亲自行坐下，却让手提物品的妻子站着的行径，克莱拉一开始就有些纳闷。坐在两父女中间的克莱拉接着发现，女孩似乎坐立难安，便提议和女孩换位。岂料女孩开始使性子，不断嚷嚷要“妈妈坐下”。

令克莱拉为之气结的是，该名父亲此时竟大言不惭地对闹情绪的女儿说：“妈妈没位子是因为这个安娣（指克莱拉）坐在位子上”。

面对该父亲这番暗示“她应该让位”的言论，克莱拉忍不住回怼他，要让座也应该是他自己让给妻子坐。

克莱拉和对方摊牌后，该名父亲顿时哑口无言，随后才缓缓起身，让妻子坐到自己的座位上。

克莱拉告诉Stomp，男子的妻子整个过程不发一语。她也称自己经常在公共交通上目睹类似状况，但通常不会有人挺身而出。

她希望小女孩能从中明白一些道理，“以后长大后该坐着的是她，而不是她未来的对象”。同时也想借此提醒广大女性同胞，伴侣对待她们的方式，会潜移默化影响她们的女儿。

“最重要的是，我希望我已经狠狠敲醒了那个男人，让他以后再也不敢抢在老婆或女儿前头先坐下。”