宏茂桥一个组屋单位因客厅的物件着火而引发火患，两名住户和一名民防人员送院治疗。

新加坡民防部队星期二（9月22日）在脸书发文说，当局星期二上午约10时45分接获通报，指宏茂桥4道第254座组屋发生火患。

民防部队人员抵达现场后，发现七楼一个单位的客厅冒出黑烟，客厅内有东西在燃烧，民防人员用一支水枪将火扑灭。

消防员进行灭火期间，在出事单位的卧室发现两人并协助他们撤离。这两人因吸入浓烟，被送往新加坡中央医院。灭火行动结束后，一名消防员也因出现热衰竭症状，被送往兀兰医院接受检查。

这期间，为安全起见，警方和民防部队也疏散了同座组屋约20名居民。

起火原因目前仍在调查中。

民防部队提醒 防范住宅火患三大隐患

民防部队提醒，住宅火患的三大主因是烹饪时无人看火、电器着火和点燃物无人看顾。

当局郑重建议，居民切勿在烹饪时离开现场，并应保持炉灶、抽油烟机和烤箱清洁，避免油垢堆积；也应避免电源插座超载，或在无人照看之下通宵为电子设备充电。

民防部队也强调，香烛或香烟等点燃物品绝不能在无人在场时置之不理，且在丢弃前务必彻底熄灭。