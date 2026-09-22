海洋数千年来不断受到环境变化和人类活动冲击，却依然为人类提供食物、海岸防护，并为生物医药研发提供重要资源。国家海洋科学研究院院长黄丹威副教授指出，要让这些宝贵资源继续惠及人类，就不能停止研究海洋。

随着气候变化加剧，填海等发展活动也持续改变海洋环境，未来会出现什么变化仍难预料。他认为，持续深化研究和培养新一代海洋科学家，是了解并应对这些变化的关键。

国家海洋科学研究院（National Institute for Marine and Ocean Sciences）星期二（9月22日）举行推介式。黄丹威在媒体联访答复《联合早报》询问时说，海洋生态系统经历数千年的变化和威胁后，至今仍持续提供重要的生态服务，不仅支撑渔业，也为生物医药研发等领域提供资源。

以珊瑚为例，新加坡的珊瑚礁总面积约13平方公里，目前已发现约250种硬珊瑚，约占全球硬珊瑚种类的三成。这些珊瑚礁除了为海洋生物提供栖息地，也能支持渔业，并像天然防波堤一样减缓海浪冲击和海岸侵蚀。

活珊瑚覆盖率是衡量珊瑚礁状况的重要指标。1986年至2000年代，本地平均活珊瑚覆盖率从约38％降至不足20％，2010年代起才逐步回升，并在2020年恢复至约34％。不过，随着西部岛屿等大型发展计划推进，相关海域未来面对的生态压力也受到海洋科学家关注。

黄丹威说，无论未来环境和发展如何变化，持续推进研究都很重要。“如果我们停止研究海洋，就可能失去这些对人类延续十分重要、也极具价值的资源。”

本地海洋科研领域近年涌现不少年轻科研人员，包括南洋理工大学新加坡环境生命科学工程中心研究员沈伟鸿博士（右一）。新成立的国家海洋科学研究院将进一步培养新一代海洋科学家。（白艳琳摄）

为培养下一代海洋科学家，国家海洋科学研究院将在未来10年提供最多22份博士学位奖学金。政府也将为国家海洋科学研究院投入6000万元，支持下一阶段海洋研究工作。

国家海洋科学研究院由国家公园局和新加坡国立大学联合成立，南洋理工大学是首个合作学府。研究院的研究将围绕三大方向展开，包括生物多样性与自然、环境与气候，以及生态系统韧性，并借助科技推动相关研究。

例如，研究院将进一步探究不同海洋物种所扮演的角色，以及物种之间如何相互影响，从中找出哪些物种和生态过程，对维持生态系统功能尤其关键。

研究院也计划深化对生态系统临界点的认识。黄丹威说，如果能开发合适的生物指标，就能更有效监测生态系统的健康状况，并掌握环境变化。

他补充说，研究院不会征集研究提案，而是与公园局合作，邀请研究员等各方共同制定合适的研究项目。“最终目标是将这些科学成果应用于环境管理的实践中。”

国大设新实验室 预计2028年启用

研究院也将在国大设立新实验室，预计2028年启用，具体地点仍在确定中，更多细节稍后公布。研究院的科研团队也将逐步扩大，预计10年内增至最多40名首席研究员、60名研究员和40名学生。

受访海洋科学家都期待研究院带来更多研究和合作机会。

南大亚洲环境学院助理教授摩根（Kyle Morgan）说，海洋研究做得越多，就越会发现更多值得探究的问题。研究院提供了平台，让研究员汇聚交流，并在现有数据和知识基础上进一步加深对海洋环境的认识。

国大圣约翰岛国立海洋研究中心设施总监坦兹（Jani Tanzil）博士则说：“为国家长远发展筹划时，也需要为长远的科学研究部署，才能为必要的发展计划提供指引。”