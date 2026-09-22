要看懂国际局势，不仅要掌握对大环境变化趋势的认识，更必须深入理解关键领导人的思维与决策方式。公共服务统筹部长兼国防部长陈振声指出，影响区域局势的决定往往由一个个持有不同世界观、顾虑与抱负的领导人作出；深入了解这些人物才能够更准确判断他国的能力和意图，降低误判风险。

他强调，要对人有这样深刻、细致的了解，是无法在危机到来时一夜之间组建的。这须通过长期研究、语言技巧、持久耕耘人脉，以及真正深入体会其他社会的思想与文化。

陈振声星期二（9月22日）在南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）成立30周年特别讲座上致辞时，以中国、美国、印度尼西亚和马来西亚为例，说明新加坡为何须更深入了解影响各国决策的人物、制度和社会力量。

他说，要了解当前的地缘政治，就必须理解中国如何看待“民族复兴”，以及这又如何影响中国在区域发挥力量；要分析美国，就必须了解历届政府、国内政治与制度压力如何塑造这个国家的外交政策。新加坡也必须理解印尼和马国近年来的转型，以及这些变化如何影响亚细安以及我国与它们的双边关系。

我国须懂得判断他国能力与意图

对于这些的理解最终关系到国家判断力。陈振声指出，决策者不仅要评估他国的能力，也必须判断对方的意图，同时要能从纷杂信息中分辨哪些是重要信号、哪些只是杂音，并在适当时机决定是采取行动还是保持克制。

他以棋局作比喻说，棋盘上的棋子人人都看得到，但胜负取决于如何运用这些棋子，如何运用又取决于背后的判断与思考。“对方能力如何比较容易根据各类信息观察和评估，但意图就较难判断。”

他强调，若对他国与自身缺乏深入了解，会增加误判风险，而区域一旦出现误判，后果可能十分严重。

中美竞争加剧 我国须持续保持关联性

陈振声提到，过去30年来全球格局已发生根本变化。美国一度处于主导地位，如今世界已进入大国长期竞争阶段，中美博弈覆盖贸易、科技、供应链与意识形态等领域，经济相互依存也逐渐变成战略工具。

他在问答环节针对如何避免选边站的问题说，新加坡不应陷入“非此即彼”的二元思维，而应始终从国家利益出发，寻找合作空间与应对路径。

“我们的责任是确保新加坡是个开放、可信和包容的交流平台，让人人能够在此合作。”

他也提醒，新加坡能保持同时对中美两国都有关联价值，从来不是理所当然的事，是不断努力争取的结果。“随着中美双方的立场与需求变化，我们必须不断提出新构想，以巩固自身的关联价值，不能单靠一招半式。”

新加坡同马国与印尼关系不能视为理所当然

新加坡同马国与印尼的关系同样关键，不能靠“自动驾驶”，更不能视为理所当然。陈振声强调，我国必须持续深化对两国历史、政治文化和社会变化的认识，避免决策者在关键时刻措手不及。

谈及RSIS的角色，他说，研究院多年来已建立起深厚网络，并对当今世界的关键人物、制度与深层力量的塑造有深入理解，有助新加坡及早预判这些变化带来怎样的影响。不过他提醒，研究院不能只是延续现有做法，而必须不断自我革新，走在时代前列。

陈振声指出，新加坡既无法改变地理位置，也无法置身于地缘政治之外，但我国可以通过更深入的理解这世界来应对挑战。“我们要利用这种理解，确保新加坡与时并进、保持互联互通，和始终走在前列。”

小儿子总爱追问“然后呢？” 启发陈振声思考问题方式

“然后呢？”这是防长陈振声的小儿子儿时最爱追问的一句话。看似简单的两个英文字“And then?”，后来也成为陈振声思考时常问自己的一道题：眼前这一步之后，会发生什么？再下一步，又会如何发展。

陈振声在拉惹勒南国际研究院（RSIS）成立30周年讲座的问答环节中，针对新加坡如何应对未来不确定威胁，分享自己的思维方式。

他说，国防部在规划工作中有一项重要原则，即“永远别让你设想的所有情境的概率相加起来等于一，这会迫使你思考还有哪些其他可能”。换言之，决策者应保持开放思维，不能假设已穷尽所想一切可能，须为尚未预见的变数预留空间。

不过，他也指出，决策者不可能穷于应付每一种可能，必须权衡取舍。“关键在于判断，哪些是更可能出现的？我们必须解决更可能发生的情况，而不是那些我们最有能力解决的问题。”

陈振声也提到，面对复杂问题持续追问“确定吗？”（Are you sure?），有助检视判断。若能不断追问“然后呢？”，并层层推演不同情境的发展，有助更全面理解风险与后果，作出更稳健的决策。

他说，这种不断追问“然后呢？”的习惯源自自己的小儿子。“当你反复问上三四次，可能就能得到一些新见解。”