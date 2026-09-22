随着交通系统数码化、互联化与相互依存的程度越来越高，区域合作也必须朝同一方向发展。我国交通部长萧振祥建议，亚太经济合作组织各经济体可以借鉴亚细安在无纸化贸易、空域管理和网络安全等方面的经验和做法，确保交通系统未来依旧安全可靠且具备韧性。

萧振祥也是财政部第二部长。他星期二（9月22日）在中国北京出席亚太经济合作组织（APEC）第12届交通部长级会议时也说，无论亚细安、亚太经合组织、国际民航组织，还是国际海事组织等国际机构，都已经建立了有用的平台、标准，以及积累相关专业知识。

“我们应该加强这些努力之间的衔接，将行之有效的做法推广至更多经济体，并确保我们的系统安全可靠且具备韧性。”

萧振祥在阐述亚细安可供亚太地区借鉴的经验和做法时指出，目前全球每年跨境贸易仍使用约40亿份纸质凭证，而亚细安成员国20年前就提出通过数码方式交换贸易凭证，让每笔交易的平均通关时间缩短四天，累计为企业节省超过60亿美元（约76.5亿新元）。亚细安目前正努力将这个做法拓展至中国、日本、韩国和美国等贸易伙伴。

在协调区域空域管理方面，亚细安正推进无缝隙亚细安天空计划，通过数码方式交换航班、气象与航空运行信息，让各地的空中交通管制员更全面、更及时地掌握这个地区的空域情况。

萧振祥说：“这项工作还在逐步落实中，但我们可以在APEC运输工作组现有基础上进一步推进，将目前智慧出行和互操作运输系统方面的合作，进一步延申至航空系统。”

他也强调，交通基础设施的网络安全必须与数码化同步推进，因为任何系统的安全性都取决于其最薄弱的环节，成功的网络攻击可能扰乱飞行器、船舶、火车或汽车的运行，造成严重后果。亚细安已开始设立紧急应对小组，分享关键基础设施的网络威胁情报，并举行了亚细安各国及澳大利亚、中国、印度、日本和韩国参与的跨国应变演习。

萧振祥同日在第三届全球可持续交通高峰论坛上发言时，还进一步呼吁加强区域清洁能源合作，并表示新加坡明年接任亚细安轮值主席国后，将携手各成员国破除监管壁垒，全力推动《亚细安海底电缆发展框架》等关键跨国项目的落实。

萧振祥22日在北京也和出席会议的马来西亚交通部长陆兆福共进早餐。萧振祥说：“我们在许多两国间的项目上密切合作，很高兴与对方交流近况，了解他的计划，并讨论接下来两国如何继续推动强有力的双边合作。”

陆兆福日前提出辞任交通部长，以表达他领导的马国民行党对前首相纳吉获准居家服刑一事的立场，但现任首相安华尚未接受辞职要求。