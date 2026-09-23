父母都不是华族，21岁的爱可却偏偏对华文和中医着了迷。

第一次遇见这名南洋理工大学中医专业三年级的学生，是在南大中医诊所。当时，几名中医师准备示范如何通过针灸治疗睡眠障碍，一旁的爱可自告奋勇充当“病患”。

记者起初用英语与她交流，没想到她却用一口标准华语回答。谈话结束时，她还写下自己的全名——Chandraratne Aiko Tiranya Kumari。看到记者面对这个长名字有些尴尬，她笑着说：“其实，你可以叫我爱可。”

“爱可”这个可爱的名字，是她在本地读小学时华文老师取的。不过在家里，没人和她说华语。她的父母来自斯里兰卡，平时主要以英语和家乡话交流。

由于父母工作的关系，爱可出生在日本东京，之后又随父母到中国生活了一段时间，大概2岁时移居新加坡。在这个以华族人口为主的多元文化社会里，她从小就在父母的鼓励下学习华语。

“我一直觉得华语很幽默，一个字能够包含数个英文字表达出来的含义。”

俗话说，兴趣是最好的老师。再加上家人和老师的鼓励，爱可的华语越说越“溜”、越写越顺。不仅如此，她还在偶然接触中医后，对这门传统医学产生了兴趣。

“如果有头痛，西医一般会给Panadol或Anarex等止疼药……而中医却不同。”

目标推广中医 盼未来研究中西医结合

谈起中医，她像老师一样向记者解释：中医会从不同角度辨别头痛的成因，例如风寒、风热、风湿引起的外感头痛，肝阳上亢、肾虚导致的内伤头痛，以及血瘀引起的外伤头痛。中医师还会询问病患的工作压力、情绪、饮食等生活习惯，再根据情况辨证用药，例如白芷常用于前额头痛，葛根则可用于头后部及颈项疼痛。

“刚进大学的时候，气血、五脏六腑等中医概念对我来说很抽象，但在老师的指导下，通过临床实践，我渐渐熟悉了。”

如今，她一边学习，一边到诊所实习，忙得不亦乐乎。她也希望鼓励更多人认识和了解中医，尤其是像她一样，起初对中医并不熟悉的学弟学妹。

未来，她希望在自己所热爱的领域继续深造，“我很想研究中西医结合，在南大念硕士，把学到的用在病患身上”。