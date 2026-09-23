70岁男子没碰手机，手机却突然“叛变”——摄像头指示灯亮起来，手机自行锁定，然后跳出来一句挑衅信息：“我不会让你联系DBS和反诈团队。”

他的女儿得知后，气得在社媒发文，对骗子喊话：“下地狱吧！”

33岁的妮可·劳伦斯（Nicole Laurens）告诉《联合早报》，年近70岁的父亲日前疑因下载恶意软件，导致他的三星Galaxy S26手机遭远程操控。

父亲星期二（9月22日）收到假冒“星展银行诈骗部门”的WhatsApp，称户头有5万元可疑交易，要求回电。他情急下没有核查交易记录，便致电假冒的银行号码，对方要求提供银行登入信息。

妮可察觉不妥，立即联系星展银行。就在她与DBS通话时，父亲手机突然自行锁定，摄像头指示灯亮起，屏幕出现英文挑衅信息：“I won’t let you contact DBS and fraud team”（我不会让你联系DBS和反诈团队）。

妮可说：“当时父亲根本没在使用手机，但它就突然自己黑屏，也完全无法操作。”

骗子冒充“星展银行诈骗部门”，声称老翁的银行户头出现一笔可疑交易，但联系不上他，并请他回电。（受访者提供）

经银行确认，父亲资金未被盗用。“好在父亲没有透露任何个人信息，对方才没能从他的银行盗取钱。”

为防止不法分子继续控制手机，妮可立刻强制关机，将手机放在另一房间，之后用安全模式（Safe Mode）重启并删除可疑应用。她计划送修备份照片后再重置手机；父亲也已冻结账户、更换银行卡并报警。

拨电几天前下载可疑软件 之后手机不断异常

妮可事后得知，父亲几天前下载了“Water Fitness”应用。母亲在脸书看到水中健身课程广告后替他报名并留下电话。一名“Water Fitness”职员来电，听起来专业，父亲未起疑，对方先让他更改隐私设置，再引导他从谷歌Play商店下载应用。

老翁手机发生黑屏前几天，他曾在“Water Fitness”职员的指示下，更改手机的隐私设置，再从应用商店下载这个软件。自此，他的手机便时常发烫，其他应用程序还会自动开启和关闭。（受访者提供）

此后手机出现莫名发烫、应用自行开关等异常现象。妮可目前无法确定假冒DBS电话与“Water Fitness”应用是否有关联。

手机疑遭远程控制怎么办？

记者走访三星手机店及两家维修店，询问手机遭远程控制应如何处理。受访店员建议：

一、立即断网：拔出SIM卡、开启飞行模式并关闭Wi-Fi，以终止对方对手机的控制。

二、强制重启或关机：如果手机无法正常操作，长按实体键强制重启或关机，再尽快断网。

三、不要直接继续使用：断网后看似恢复也别直接使用，应先报案，再到维修中心或手机店让专业人士恢复出厂设置，排除可疑程序或安全风险。

妮可也希望通过公开父母的经历，提醒公众不要轻信网上广告，尤其是由人工智能生成的内容。她提醒乐龄人士，可使用ScamShield等工具协助识别诈骗，并在使用陌生网站或服务前先查看相关评价。

《联合早报》已向新加坡警察部队和星展银行查询更多详情。