人民行动党青年团主席陈圣辉率领代表团访华，在河南探讨加强青年和高校交流，以及金融科技、农食和文化旅游等领域的合作。

人民行动党星期三（9月23日）发文告说，代表团应中国共产党邀请，由中共中央对外联络部接待，考察访问为期七天。这是两国政党2024年同意定期交流以来，行动党第三次访问中国。

部分团员在9月18日至21日期间走访河南省的郑州、安阳和林州，并与河南省委副书记张巍、郑州市市长庄建球，以及安阳市委常委马红宾等官员会面。

双方讨论扩大青年和学术交流，并探讨金融科技、金融服务、农食、文化和旅游等领域的合作机会。

陈圣辉在脸书贴文说，很高兴与张巍见面交流。他说，河南人口近亿，历史文化底蕴深厚，如今也在先进制造业、科技和航空等领域不断发展。比亚迪在郑州的发展，以及蜜雪冰城等本土品牌，都令他印象深刻。

他说，双方也谈到新加坡交易所与郑州商品交易所等方面的合作，并期待新加坡与河南今后有更多交流。

赴河南的团员也参观了比亚迪工厂、郑州商品交易所、安阳无人机产业园、殷墟博物馆和林州红旗渠，并走访郑州大学和当地企业。

在北京，代表团星期一（21日）参访中共中央党校。

陈圣辉星期三在北京与中共中央对外联络部副部长孙海燕会面，并与共青团中央书记处常务书记、全国青联主席徐晓会谈，交流两党联系青年的经验。

陈圣辉（右一）星期三在北京与中共中央对外联络部副部长孙海燕会面。（人民行动党提供）

代表团计划星期四（24日）参观中国共产党历史展览馆，之后返国。

陈圣辉说，行动党青年团今年成立40周年。此次访问让年轻党员有机会开阔视野，也有助两党青年党员了解政党在不同环境下的运作方式。

代表团成员包括行动党青年团执行委员会顾问蔡引舟、贺明医生、何礼娜和王诗佳，以及碧山—大巴窑集选区议员陈诗韵和三巴旺集选区议员黄士轩。