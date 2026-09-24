新加坡近日连绵大雨，却并未浇熄两名女学生对青春生活的热爱。她们在雨中过马路时，无拘无束地跳起舞来，青春活泼的模样，让不少网民喝彩点赞。

一段在网上疯传的视频显示，两名相信来自南华中学的女学生，在校园外的金文泰1道过马路时，跳起近期在TikTok火红的巴西舞蹈“Baile do Arthur Lima”。

据观察，当时的行人交通灯为绿灯，路上也没有其他车辆。

视频背景配乐使用的是巴西音乐制作人Nifour的“Som Original”，两人在雨中跳舞的节拍和这首节奏感强烈的歌曲完美契合。

最先上传的原视频至星期四（9月24日）上午10时截稿为止，已有近82万点阅率和7万2000多个赞。

值得一提的是，上载这段视频的相信正是其中一名跳舞的女学生。相关账号过去曾上载多部两人一起跳舞的片段。原贴作者也在两人雨中漫舞的视频爆红后，发布限时动态分享被外界关注的心情。

两名女学生在雨中快乐跳舞的模样，感染不少网民，有人为她们的天真无邪触动，也有人感念自己的青春不再。

有网民留言称，这才是孩子应有的模样：“很高兴看到现在的小孩还会像我们以前一样，在雨中玩耍。”也有人说，两人会成为一辈子的好朋友。

更有网民寄语两名女孩，希望她们好好享受这段无忧无虑的时光：“这是你们人生中最美好的岁月。劝君惜取少年时，因为光阴一去不复返啊！”

《联合早报》正向视频发布者了解进一步详情。