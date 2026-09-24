红蚂蚁当年考取驾照时，驾驶理论课讲师曾讲授过防御性驾驶（defensive driving）观念，一直受用至今。

所谓防御性驾驶，简单来说就是“料敌从宽”，永远假设路上其他驾驶者都可能犯错。光是自己遵守交通规则还远远不够，更要把各种最坏情况考虑在内，给别人留出“犯错的空间”。这样一来，即便他人失误，自己也能游刃有余、从容应对。

具体做法包括：保持安全车距、交通转绿不抢快、绿灯穿越路口时放慢速度，以防其他车辆闯红灯、随时扫视后视镜和侧视镜掌握四周情况等。

当然，有人难免觉得这种驾驶方式过于谨慎，自己都安分守己了，为何还要大费周章注意别人有没有犯错？但在公路上，争的不是对错，而是每趟行程能否安全到家。

驾驶汽车是“铁包肉”，尚且还要抱持这种防御性观念，更别说是没有任何防护、“手无寸铁”的行人。

近日，一名新加坡老妇在台中旅游时不幸遭巴士辗毙。这起惨剧让人深感唏嘘，也再度提醒人们一个残酷的事实：在其他更庞大、更坚固的交通工具面前，行人的生命竟是如此不堪一击。

作为马路上最弱势的群体，在部分情况下，纵使行人遵守规则，也可能迎来无妄之灾。

因此，行人或许也有必要借镜汽车和电单车的防御性驾驶观念。使用公路时，除了确保自己遵守规则，也“料敌从宽”，预设其他用路人可能犯错。

例如过马路时，永远假设所有驶来的车辆并未注意到自己，只有在确保来车已明显减速或完全停下时，才迈开脚步过马路。

新加坡的公路设计对行人相对友善，繁忙路口的斑马线基本上都设有行人交通灯，但绿灯过马路时，不妨多注意来车动向。此外，在没有设置行人交通灯的岔路，则更应确保来车已停下或有停下的意图后，才穿过马路。

新加坡陆路交通管局2020年首度推出的行人行为准则中，也有符合防御性步行观念的相关提醒。这包括行人应对周围环境保持警惕，避免使用手机或听音乐，以及时察觉危险或障碍物。

新加坡公路安全理事会针对行人提出的一些贴士，包括举手向驾驶者示意对方自己在过马路、在车流反方向行走、尽可能使用行人道等，也蕴含着多做一步，避免他人违规导致自己遭池鱼之殃的意味。

在马路旁行走时，应尽可能使用行人道，并面向车流反方向。（吴先邦摄）

近年来，涉及年长行人的交通事故持续攀升。今年上半年，共有144起涉及年长行人的车祸，较去年同期的121起增加近两成；造成132人受伤、9人死亡。

当中，38.9％是因乱过马路或未在指定行人通道过马路所致，这部分属于自身未遵守交通规则所致，显示公路安全知识仍有待加强。

但与此同时，我们也不应忽视行人在守法情况下，仍受无妄之灾的风险，并鼓励更多人落实防御性步行观念，永远设想最坏情况，随时假设其他交通工具都可能成为马路杀手，以防万一。

马路如虎口并非危言耸听，在复杂的交通环境中，即使自己没做错，也不妨多费点心力，留意其他用路人是否出现可能造成危险的举动，并采取必要因应做法。

多一分警觉，才能将意外风险降至最低。否则意外一旦发生，无论谁对谁错，违法和守法的人都可能面临生命及财务的损失。

确保出行安全，平安到家才是王道！