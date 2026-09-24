警方展开全岛执法行动，259名男女正接受与诈骗案相关的调查。

新加坡警察部队星期四（9月24日）发文告指出，警方网络指挥处和七个警区的警员于9月10日至9月23日展开为期两周的执法行动。

共有181名男性和78名女性正在协助调查，这批年龄介于16岁至82岁的男女涉嫌在诈骗活动中充当诈骗分子或钱骡。

初步调查显示，他们涉及超过648起诈骗案，主要包括电子商务诈骗、钓鱼骗局、求职骗局、假冒政府官员诈骗、投资骗局，以及抽奖骗局，受害者据报损失约520万元。

上述259名人士目前正因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务而接受调查。

根据我国法律，欺诈罪一旦成立，最高可被判处坐牢10年和罚款。洗钱一旦罪成，则最高可面临10年监禁、最高50万元罚款，或两者兼施。在新加坡无照经营任何类型的支付服务业务，最高将面临12万5000元罚款、长达三年监禁，或两者兼施。

警方也强调，在我国法律下，诈骗分子及诈骗集团的成员或招募者将面临6下至24下强制性鞭刑。为诈骗分子洗白诈骗所得、提供SIM卡以及提供Singpass认证资料的钱骡，可面临最多12下的酌情鞭刑。

警方提醒公众，任何被发现与此类犯罪有关联的人都将被依法追究责任。在设施限制框架下，涉及钱骡相关罪行者，无论正接受调查并被评估为高风险，或已受到警告、被罚款、被控或被定罪，其银行服务及手机线路使用均可能受到限制，防止他们继续协助诈骗活动。