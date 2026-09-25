以性教育为由，继父竟拉16岁继女手碰他下体、还全裸从后环抱她，甚至邀她一起冲凉。继女勇敢揭发，继父反指她为逃避考试才捏造指控。

被告是一名37岁男子，他面对一项非礼和一项侮辱女性尊严的控状，但均不认罪。案件经审讯后，他在星期三（9月23日）被裁定罪成，星期五（25日）早上被判入狱一年八个月又10天，并打鞭三下。

受害者案发时16岁。

根据控方结案陈词，受害者12岁时搬来与被告同住。她形容，被告扮演“中间人”角色，会在她与母亲争吵时劝架。不过，案发前一家人的关系有所改善，遇到分歧时也会沟通解决，她与被告的交流更像朋友。

2022年9月9日，受害者到被告房里拿钱买食物，发现他上身裸着、下身盖着被子。她准备离开时，被告突然询问她与前男友的性关系，以及是否看过色情片，随后把手放在她大腿上“示范”，再拉着她的手触碰其下体。受害者立即将手抽开。

被告声称是在为她进行性教育，随后叫她躺下，说只是想抱抱她。受害者因害怕闭上眼睛，之后感受到被告碰到她大腿内侧。被告还紧抱她说：“谢谢你当我的女儿，对不起”。

被告之后叮嘱受害者不要向他人透露此事，受害者离开前，被告又从后抱住她，下体紧贴在她后腰部位。

一个月后，被告再邀受害者一起冲凉，被拒后还称这是父女相处的方式。

被告否认罪行，指受害者不想参加数学考试，欲搬回外婆家住，以逃避他和母亲的监管，因此捏造对他的指控。他也指受害者“憎恨”他。

控方反驳，被告的抗辩仅为单纯否认，说法也与法庭现有的证据不符。控方也指，被告的行为并非一时冲动下的偶发失当，而是在同一次接触中持续进行的一系列行为，他每一步举动都在不断试探并逾越界限。

向母吐露遭侵犯 少女反被指责

少女于2022年10月9日向母亲吐露遭继父侵犯的经过，并要求对方道歉，岂料母亲非但没有保护她，反而指责她引诱继父。

母亲甚至强施压要她撤案，最终更出庭为被告辩解。

控方指出，受害者的陈述获得了多项证据佐证。除了她在两起事件发生后写下的日记记录外，受害者也在案发后向学校辅导员倾诉了实情。辅导员出庭供证时证实，受害者当时在诉说受害过程时泪流满面。

完整报道，请翻阅2026年9月25日的《新明日报》。