新加坡坚守海域“不收费、不征税”的承诺，随时愿意同所有伙伴合作，确保海上航道维持开通与安全。

我国外交部长维文医生在美国纽约出席第81届联合国大会期间，于当地时间星期三（9月23日）就加强合作以保障海域安全与稳定，发表国家声明。

维文说，《联合国海洋法公约》（UNCLOS）是现有、也必须保持的共有法律基石。“根据UNCLOS的国际法，通过海峡航道进行国际航行是一种权利，而不是必须被授予的特权或须缴费获取的服务。这是为什么新加坡会签下‘不收费、不征税’的承诺。”

他强调，必须坚守这个承诺，因为这并非付费与否的问题，而是这些收费背后有战略目的，即可否决航道通行的权利，这意味着战略控制与主导。

他指出，为了维护公约，各国须重视海域意识、信息共享、行动合作，以及有效实施国家船旗与港口义务。马六甲和新加坡海峡航行安全及环境保护的合作论坛（Cooperative Mechanism on the Safety of Navigation and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore），就是新加坡与国际社会合作而采取的行动之一。

关注“影子船队” 倡导加强海底基建设施使用寿命周期

为了加强海域安全，新加坡也通过亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织（ReCAAP）信息共享中心，以及马六甲海峡巡逻计划，与区域伙伴分享海事信息，加强合作。

不过，维文认为，对于“影子船队”和关键海底基础设施等方面，仍有更大的合作空间。这包括提高船只注册与所有权的透明度，以及加强海底电缆等基建设施，从部署到维护维修阶段的使用寿命周期。

“新加坡正发挥亚细安海底电缆工作小组主席的角色，就加强电缆保护和加快维修，优化区域指南。”

维文星期二（22日）至下星期一（28日）在纽约出席联大，并将主持多场高级别活动，包括全球治理小组部长级会议和小国论坛招待会。

他于当地时间星期四（24日）出席小国论坛招待会时说，小国不应成为被动的旁观者，或屈服于领土有限的命运。“我们都拥有自主性和选择权。我们必须坚定不移保护我们的主权与独立。但小国要做到这一点，第一反应必须是和志同道合的伙伴合作。”