乐龄易计划自今年4月推展到私人住宅，迄今已有超过5000个符合条件的私宅家庭申请津贴，为住家安装亲乐龄设施，让家中年长者住得更安全舒适。

乐龄易计划（Enhancement for Active Seniors，简称EASE）于2012年推出，起初只供组屋居民申请。计划在2018年和2024年两度优化，增添更多无障碍项目。

国家发展部今年2月宣布扩大这项计划，把覆盖范围延伸至私人住宅，让更多年长公民获益。符合条件的私宅家庭至少有8万个，他们可向当局申请1200元津贴，抵消装置亲乐龄设施75%的工程费。

国家发展部答复《联合早报》询问时透露，4月至8月底的五个月内，申请乐龄易计划（私宅）津贴的私宅家庭已超过5000个。

市建局针对受保留建筑整理安装指南

翡翠山路第59号排屋私宅（右起第二栋蓝色木窗住宅）2024年11月获市区重建局颁发历史建筑修复保育工程奖。像翡翠山这类展现土生华人建筑风格的受保留排屋私宅，如要安装乐龄易无障碍设施，须依循市建局发布的相关指南，确保建筑的历史特色不被破坏。（档案照片）

可申请乐龄易计划津贴的私宅也包括一些受保留店屋和排屋。为了确保这些建筑的历史特色不被破坏，市区重建局整理了操作指南，提醒屋主和工程承包商在增设亲乐龄设施时须注意的事项。

乐龄易计划指定的部分亲乐龄设施，例如在大门出入口单级台阶安装斜坡道，及在墙面安装扶手，如处理不当，可能有损受保留建筑的历史特色。

操作指南针对这类设施，展示各种例子和图示，说明如何恰当安装。例如建筑正门若有中式围栏门（pintu pagar），扶手安装后不可阻碍围栏门向外打开，只可安装在围栏门和大门门框之间（见附图）。

中式围栏门是一种镂空雕花的护栏式矮木门，具通风功能，也能保护屋内人的隐私，是新马一带土生华人建筑及南洋老房子的标志性设计。

私宅属受保留建筑，大门外还有中式围栏矮木门，要怎么安装扶手才恰当？根据市区重建局推出的私宅乐龄易操作指南，扶手不可直接安装在矮木门上，或者木门外的墙上（红色区域），以免木门无法向外打开；应把扶手安装在矮木门与大门门框之间（绿色区域）。大门出入口单级台阶也可安装斜坡道，但须以螺栓固定在台阶上（黄色区域）。（取自市区重建局操作指南）

另外，如果考虑在大门外安装斜坡道，而门外正好是五脚基似的公共走廊，地面上铺的是彩绘花砖或赤陶砖，应选择可拆卸的斜坡道，要用时才装上，否则须收起。屋主不可在地砖上钻洞固定斜坡道，须以螺栓固定在入口处的台阶上（见附图）。

部分受保留店屋和排屋的门外是五脚基似的公共走廊，地面上铺的是赤陶砖（上）或彩绘花砖（下）。这类建筑如要在入门处安装斜坡道，应选择可拆卸的斜坡道，要用到时才安装，短暂遮盖部分地砖（黄色区域）。屋主不可在地砖上钻洞固定斜坡道，只能以螺栓把斜坡道固定在入口处的台阶上。不用时，斜坡道应收起。（取自市区重建局操作指南）

市建局告诉《联合早报》，在受保护建筑内安装乐龄易计划所列的无障碍设施，一般无须申请批准，屋主可参考操作指南自行处理。“原则是，安装工程应避开建筑或装饰的重点特征，像是装饰华丽的瓷砖、装饰浮雕板（decorative relief panels）、墙绘，及具怀旧风格的门窗。”

如果考虑安装的设施可能破坏建筑历史特色，屋主应咨询市建局，再与当局共同探讨合适的解决方案。

当局若发现安装的设施遮挡或损坏建筑或装饰的重点特征，可要求屋主拆除并修复。

无障碍需求与建筑历史特色须谨慎平衡

建筑古迹修复顾问公司Studio Lapis的顾问钱佳杏受访时说，修复或翻新受保留建筑时，如需一并安装亲乐龄设施，就务必在满足无障碍需求与保留重要建筑与历史特色之间，谨慎求取平衡。修复顾问可能需要更多时间来评估建筑的历史价值、确认有哪些限制与条规，再制定出能最大限度减少影响的方案。

她指出，一些受保留建筑的某些建筑结构或原有设计，可能使乐龄易计划下制定的标准设施难以安装。比如正门台阶、历史悠久的楼梯、地面铺装、墙面装饰等，或难以增设斜坡道、扶手、扶手栏杆等亲乐龄设施，不像在现代建筑里安装那么简单。

不过，通过专业咨询与精心设计，仍可找到解决方法，例如特别设计的斜坡道、替代固定方法、采用独立式或侵入性最低的安装法等。

钱佳杏说：“无障碍通行需求与历史保护，不应被视为相互冲突的目标。只要有合理规划、技术评估与精心设计，我们可在改善无障碍通行条件的同时，继续保护新加坡历史建筑的建筑与文化特色。”