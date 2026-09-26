随着本地裁员人数持续攀升、求职周期拉长，失业群体在重返职场的道路上正遭遇重重阻碍。受访经济学者指出，要想改善劳动力市场现状，消除对被裁人员的偏见是关键。

人力部最新《劳动市场报告》显示，今年第二季度共有4620人被裁，裁员人数连续四个季度上升，主因仍是企业重组。数据也显示，被裁退者六个月内重返职场的比率从60.9%下滑至54.9%，而12个月内重返职场的比率则从69.4%微升至69.8%，这表明失业人员的求职周期正在延长。

三位失业人士，吐露三把不同心声

前学前教育运营经理刘通敬（43岁）自去年12月被裁后便积极寻找新工作。截至今年7月接受《联合早报》采访时，他已苦寻工作逾半年。刘通敬坦言，这段期间他尝试应聘40多个职位，结果不是音讯全无，就是以被拒绝告终。

今年2月失业的刘通敬（右）分享，被裁员后得到的建议之一，就是把“找工作”当成全职工作，一刻也不能停下来。（视频截图）

刘通敬无奈地表示，面对多次的求职不成功已让他感到麻木，“招聘公司有会回复的话就已经是一种胜利。没有回复也没问题，意味着我的专长不符合他们的要求，我只能继续投递简历。”

失业者不仅要承受求职碰壁的现实压力，还需努力调适内心的挫败感。邓埃德加（51岁）曾是一名流媒体视频策划，于今年3月不幸失业。他在接受采访时坦言，被裁退带来的羞耻感挥之不去，必须投入一定的时间与精力，才能平复内心的创伤与冲击。

他说，即使公司表示裁员理由与个人绩效无关，“但人的内心总有一种渴望保持价值、积极发挥作用的驱动力。所以我难免会反思——如果我表现得更出色，也许就不会走到这一步。”

邓埃德加失业之前，曾在一家串流媒体公司担任视频策划。（视频截图）

裁员不分性别，但女性失业者所面临的影响，往往有着不一样的底色。曾两度被裁的前药企电商效果营销主管卓珮清（37岁）认为，失业女性回归家庭虽能暂时承担起照顾家人的责任，却也拉高了她们再就业的门槛。

卓珮清进一步分享说：“很多人会理所当然地以为，女性重返职场时，就无需操心家里的琐事，但事实并非如此。这难免让人焦虑——家庭和事业到底该怎么兼顾？雇主会不会因此对我另眼相待？”

卓珮清认为，很多人习惯把自我认同和职业头衔绑定在一起，一旦失业就会顿时觉得自信心受挫。（视频截图）

消除职场偏见，助力失业者重振旗鼓

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士（Walter Theseira）指出，“被裁”往往带有某种社会污名。无论正式或隐性裁员，都会给受影响员工带来深重的心理创伤与打击，导致该群体难以在短期内重振旗鼓。

特斯拉博士说：“若能试着消除一些偏见，把裁员看作是职场中再正常不过的变动，不仅能让被裁员工更容易地重新振作起来，也有助于社会更真实、准确地统计和追踪裁员数据。”

为了解失业者的再就业之路究竟有多艰辛，《联合早报》摄制队决定记录刘通敬的求职过程。连续拍摄八周后，刘通敬最终有无迎来曙光？他的家人在他失业期间，又有着什么感受？点看视频，跟随《联合早报》镜头近距离体会被裁员工的心路历程。