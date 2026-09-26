一直以来，从政府用人，到民间征才，“唯才是用”（Meritocracy）都是贯穿新加坡整体社会的理念。

某种程度上，学历文凭最能直观体现个人的才能水平，也因此成为不少工作岗位的重要指标，使新加坡长期存在浓厚的文凭至上主义。

政府和民间社会并非没有尝试逆转这一现象，但相关努力似乎没产生太大效果。反倒是如今人工智能（AI）等新科技的横空出世，可能变相降低文凭的含金量。

PMET是裁员“重灾区”

人力部最新公布的《劳动市场报告》，今年第二季本地的裁员人数多达4620人，写下受疫情所累的2020年第四季度以来新高，裁员率由每1000名雇员1.6人增至2.0人，高于非衰退时期的正常水平，显示“AI抢饭碗”的担忧并非空穴来风。

值得注意的是，拥有大学学位的专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）可谓“重灾区”。

拥有大学学历的居民雇员中，每1000人中有3.1人遭裁退，持续成为裁员率最高的学历群体。

他们重返职场的过程也比其他群体更严峻。最新的第二季数据显示，被裁退的大学学历持有者，在半年内重新找到工作的比率，已从上一季的58.3%跌至49.9%。

更值得警惕的是，临近退休且财务压力较重的50多岁雇员，被裁退后重回职场的难度更大。

数据显示，50岁至59岁居民雇员被裁退后，在半年内重返职场的比率从上一季度的51.8%进一步下降至41.9%，是下滑幅度最大的年龄组别。

即使他们能重返职场，不少人也陷入收入下滑的情况。今年7月人力部曾披露，重返职场的50岁至59岁居民雇员当中，有逾半获得与前一份工作差不多或更高的薪水。换句话说，有一定比例的50多岁雇员被裁退后，即便重返职场，也只能“屈就”领取较少薪资。

50多岁雇员在特定工作岗位往往拥有更丰富的经验，但如今这似乎已无法保证他们能长久待在同一岗位，抑或是持续获取水平相近的工资。

大学文凭不再是终身饭票

大学学历者和50多岁雇员被裁后“找工难”及“薪水变少”的现象似乎说明，一纸文凭的价值不若过往。大学文凭只是一张入场券，而非稳定的终身饭票。在一个工作岗位上掌握的纯熟技能和丰富经验，也不再是保住饭碗的关键。

企业更需要的，是能掌握新技能，与时俱进的新老员工。

持续进修，终身学习未来或将是常态。（档案照片）

政府和业界近来的一连串举措，也从侧面说明了这股趋势。

副总理颜金勇日前宣布，来自本地23家金融机构的超过8万名金融从业人员，将接受关键的AI技能培训。这意味着未来准备扩大运用AI的金融机构，必须提前“武装好”旗下员工，确保他们将来在工作岗位因AI而重新设计后，也能做好准备，安心上岗。

人力部也将与劳资政伙伴合作，从2028年7月1日起落实新措施，要求本地所有聘请200名以上员工的企业，必须聘请至少一名获得专业认证的人资专家。这么做的目的，是希望借重这些人资专家的专业能力，提前规划相关公司旗下员工的技能提升与岗位调整，确保员工不被时代抛弃。

星展集团前首席执行官高博德也指出，未来的毕业生可能不再需要一个核心主修，而是需要10个副修，从而建立广泛的跨领域知识，因应职场的新形态。而大学的教育周期，也可能将从四年拉长为贯穿个人整个职业生涯。

官委议员、新加坡社科大学成人学习学院院长何伟伦副教授在《海峡时报》刊登的一篇评论中也点出，AI未来甚至可能大幅提升学习效率，缩短学生获取学位的时间，使大学教育能有更多时间空间给予学生进行创业、社区服务、工作实习、海外交流或其他形式的实践学习。

AI对职场带来的冲击已开始浮现。（档案照片）

当然，文凭不再至上，并不意味着文凭无用。掌握知识技能，确保能进入职场的入场券依然重要，但学习这件事，未来恐怕不会在大学毕业后便画下休止符。无论学历多么耀眼华丽，一旦没有持续学习进修掌握新知，便可能在职场中被淘汰。