数人在神坛庆典活动现场旁起口角，最后大打出手，与会者纷纷上前劝架，过程被拍下后上载到社媒，导致神坛被误传涉纠众闹事，坛主大呼冤枉。

《新明日报》报道，这起事故发生于星期四（9月24日）晚上约10时许，地点在盛港安谷路第351座组屋旁。

事发后一个名为kaisukaisi的网民，在TikTok上传一段时长4分14秒的视频，并注明说是神明庆典后发生冲突。

从视频中看到数人正在互相推搡，而多人则在一旁纷纷试图拉开他们。

其间有一人跌坐在地上，而另一名身穿蓝衣的男子猛力向他挥拳，被打的男子站起来后，依旧破口大骂，在众人调停下，双方原本已经陆续散开，但突然其中数人又开始冲过去纠缠在一起，导致在现场的人必须把他们分开。

《新明日报》记者随后探悉，发生肢体冲突的地点，当时由一个名为“敕封齐正殿”的神坛在举办开坛庆典与齐天大圣千秋宝诞。

坛主陈先生（40岁）受访时说，他们在这处举办为期五天的活动，而这群涉事者都是外面的民众，和神坛无关。

他说，这群人约有五六人，事发时他正在起乩，当结束后就有人和他说外面有人发生肢体冲突，他立刻跑去看，发现这群人正在互相叫嚣，甚至动起手来。

“我只认得其中一两个好像是附近居民，他们可能是喝醉了。过后来参加庆典的善信目睹情况，才过去将他们分开。”

他透露，这场纠纷持续了大约半小时，过后就有五辆警车到场，多名警员来问话，而当时这群人已经不知所踪。

他强调这起事故完全和神坛无关，但视频在网上流传后，却被误以为是他们涉及斗殴，因此他也收到很多人发来信息询问，让他倍感冤枉。

“那天是我们的大日子，我们不可能做这种事情来影响神坛的。”

完整报道，请翻阅2026年9月26日的《新明日报》。