随手扔在街上的垃圾，不一定只留在陆地上，也可能被雨水冲入水沟，最终流入大海，污染海洋环境。

为提高企业和公众对海岸清洁与海洋保护的认识，公共卫生理事会携手圣淘沙名胜世界，把“保持新加坡清洁”（Keep Singapore Clean）运动从一般公共空间延伸至海岸，并培训企业和社区志愿者自行带领清理活动。

隶属国家环境局的公共卫生理事会，星期六（9月26日）与圣淘沙名胜世界首次举行“齐心共担责任·携手洁净新加坡”跨行业对话会，并签署为期一年的谅解备忘录。

未来一年，双方将通过公共卫生理事会的“导师培训计划”（Train-the-Trainers），为200多个企业和数千名志愿者提供培训，传授海岸清洁的相关知识和技能。完成培训的清洁倡导者（Cleanliness Champions），日后可在各自机构和社区带领清理活动，减少垃圾进入水域。

参与者也有机会到海洋生态馆进行学习之旅，了解垃圾和废弃物对海洋生态系统的伤害。参与者将来自公共卫生理事会的企业行动联盟（Corporate Action Network）和环保领袖网络（R.I.S.E Champions Network）。

两家机构也将与学校、企业、社区伙伴和非政府组织合作举行交流活动，鼓励公众参与数据收集和监测，共同改善海岸环境。

海滩垃圾或埋泥沙下 清理并不简单

公共卫生理事会执行理事长柳倩亭指出，海岸环境有它特殊之处，清理垃圾并不像表面看来那么简单。“海洋垃圾降解后产生的微塑料会造成污染，而海滩上的垃圾也可能被埋在层层泥沙下，难以清除。”

她说，这次合作除了鼓励更多人参与清理活动，也希望让公众了解捡拾海滩垃圾背后的深层意义。

“很多人都想参与公共环境清洁，却不知道从何开始。希望与圣淘沙名胜世界的合作，能让海滩清理活动更加有趣，同时提升公众保护海洋生物多样性的意识。”

圣淘沙名胜世界景点及目的地体验执行副总裁李为娜说，海洋生态馆在9月进行了两次清理活动，分别在义顺水坝和圣淘沙海岸径清除海滩垃圾，合计达256公斤。

城市垃圾也可能流入海洋

合作计划下的首次分享会暨炉边对谈同一天举行，来自海洋保护协会、非营利环保组织Stridy、亲乐团（Kindred Community）等机构的近80名与会者，共同探讨保持海岸清洁的机遇和挑战。

Stridy执行总裁亚瑟阿民（Yasser Amin）说，海洋垃圾并非都来自海上活动，城市里产生的垃圾也可能进入海洋。“遗留在西海岸和东海岸海滩的垃圾中，有不少一次性的水杯和餐盒。”

柳倩亭说，如何把环保意识转化为实际行动，是海岸清洁面对的挑战，希望通过分享知识和适当引导，鼓励更多人主动参与。“虽然国人从小就培养了日常清洁习惯，但‘知道怎么做’和‘真正做到’之间，依然存在缺口。”

公共卫生理事会自2019年起在邻里、海滩和公园设置清洁仓（CleanPods），让公众免费取用捡垃圾工具。目前全岛已有31个清洁仓。