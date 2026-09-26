对正在纠结是否该生孩子的职业女性而言，约四成担心养育孩子的经济压力。另外，工作时间长，住房或财务准备不足，也是阻碍三成女性组建家庭的障碍。

人民行动党妇女团星期六（9月26日）召开常年大会，公布与全国职工总会妇女与家庭事务处针对不同生命阶段的女性，联合展开的调查结果。

这项调查今年8月3日至31日展开，通过网络问卷收集了2375名年龄21岁以上在职女性的反馈，旨在深入探究职场新人、组建家庭以及更年期女性这三大人生阶段的不同诉求。

妇女团主席、外交部兼内政部第二部长沈颖致辞时说：“随着社会不断发展变化，我们需要持续追踪了解女性在不同生命阶段的健康需求如何改变，并制定适合的社会层面应对措施。”

她指出，我国劳动队伍中女性的比率高，应该探讨如何让职场更好地支持女性的健康需求，使更多女性能够在更长时间内，持续富有成效且充实的职业生涯。

对于初入职场的年轻女性而言，四分之一受访者坦言，压力、焦虑或倦怠已严重影响工作。多达50%的人倾向在职场外寻求支持，仅21%愿意向经理或人力资源部门求助。

在家庭规划方面，阻碍女性组建或扩大家庭的三大主因，分别是抚养孩子的经济压力（41%）、工时过长或工作量大（34%），以及住房或财务准备不足（31%）。

对于肩负家庭责任的在职女性，灵活工作安排是兼顾工作与家庭的关键。分别有61%在职母亲和68%看护者认为，这是最有效的支持，且有约四成女性看重包容的职场文化。对于刚重返职场的哺乳期母亲，也有42%认为灵活工作安排至关重要。

正经历围绝经期或更年期症状的288名受访妇女当中，则有高达61%觉得“疲劳”严重影响工作与健康，半数反馈睡眠质量差。

不过，每10名女性中就有九人坦言，职场对于讨论更年期相关支持的课题依然不够开放。

沈颖：我国须就女性不同人生阶段健康需求提供持续支持

沈颖指出，新加坡已迈入超老龄社会，女性寿命普遍比男性更长，而且85岁及以上的本地居民中有超过六成是女性。虽然本地女性整体健康状况良好，但我国还须针对女性不同人生阶段的健康需求提供持续支持。

她说：“我们必须认真思考如何帮助女性健康养老并延长健康寿命，以便更好地应对骨质疏松、慢性疾病、身体衰弱和失智症等挑战。”

为了把调查结果转化为行动，妇女团接下来将举办一系列的保健和身心健康工作坊，涵盖心理健康、生育健康、围绝经期和更年期等课题。

常年大会筹委会主席、文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕受访时说，调查显示更年期课题长期被忽视，妇女团希望借此提升公众认知、消除污名，并探讨职场、雇主与家庭应如何给予针对性支持。

妇女团还将与职总妇女与家庭事务局等机构合作，鼓励雇主对女性的健康需求和看护责任给予更多支持。

此外，全岛90多个行动党支部的行动党心理健康大使也将接受培训，深化他们对女性常见心理健康问题的理解，以更好地支持社区中的女性，并在必要时协助她们对接合适的资源。