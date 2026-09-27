碧山一带出现乌鸦袭人，短短一小时内至少六人遭殃。

这次发生乌鸦袭人的地点是碧山22街第244座组屋附近。

根据Stomp报道，一名男公众星期四（9月24日）傍晚5时许在附近工作时，目睹乌鸦袭击路人。

这名不愿透露姓名的男子说，当时他把货物搬到货车，并听到乌鸦不断发出叫声，也有人告知乌鸦会攻击路人。

根据他所拍摄的视频，多名路人尝试抵挡或是躲避乌鸦，其中一名女子用手臂护着头部，并在乌鸦俯冲向她时仓皇跑开。

另一段视频则显示，一名年长男子拿坐垫挡乌鸦，随后快速进入一辆红色轿车。此外，另一名男子也被乌鸦追赶。

拍摄的男子说，据他观察，短短一小时内至少有六人遭乌鸦袭击，而且数目可能更多，因为他并没有全程在那边拍摄和录影。

他透露，过后已向当局通报，并提供了拍到的视频和照片。

记者星期六（26日）走访时发现，上述地点的树木并不算茂密，但现场不时传来阵阵乌鸦叫声。

居民孙先生（67岁）指出，他的女儿在星期四当天，就险些遭乌鸦袭击。

据女儿向他讲述，她当天傍晚约6时回家，突然有一只乌鸦向她飞来，她情急下立即挥舞手提包把乌鸦赶走。“我们之前虽然有看过乌鸦，但没想到它们会袭人，所以过后我就叮嘱女儿尽量避免在树下走。”

另一名不愿具名的清洁工则说，他大约半年前曾被乌鸦抓过头发，令他至今都心有余悸。“现在我们只要经过那里，都会先抬头看，怕乌鸦又突然袭人。”

记者已就此事联系国家公园局和市镇会。

完整报道，请翻阅2026年9月27日的《新明日报》。