结识印尼女子投资生产板式网球用品，男子先后汇了逾36万元，但至今有25笔订单未兑现，不仅赚不到钱，还恐损失15万7000元，怒向两国警方报案。

周先生（30多岁，顾问）向《新明日报》申诉，他今年2月经友人介绍，在峇淡岛认识一名自称经营运动用品生意的印尼女子玛瑞丽（Mariie），对方自称生产板式网球（padel）用品、瑜伽垫等，并问他是否有意投资。

周先生说，对方承诺，他若支付90%的生产成本，之后能获得高达90%的销售额。例如，生产成本10元，他支付9元，货物若以30元售出，他能得27元，赚18元。

他说，对方曾带他参观当地工厂和门店，加上社交媒体账号有不少“粉丝”，又自称曾在新加坡担任普拉提教练，让他没有起疑。起初投入的几批资金也确实获利。

“我投入了一笔8亿7770万印尼盾（约6万6000新元）的资金，最后收回13亿印尼盾（约9万8000新元）。这些批次完全按照承诺结算，所以我才会继续投入。”

周先生说，他今年2月至8月期间共进行84笔转账，累计汇出约36万8000元，同一时期收回约21万1000元。换言之，至今损失约15万7000元。

他也说，付出的36万多元用于生产33笔订单所需的货物，但仍有25笔未兑现。他说，按计划，这些未兑现订单可让他赚取39万4000元利润，但现在不但赚钱无望，恐怕连本钱都取不回。

周先生说，9月7日，玛瑞丽再要求他转账3500万印尼盾（约2600元），称要偿还一名已报警的买家。周先生拒绝并要求退款。

对方随后称可到峇厘岛一起处理未完成订单以及退还投资款。

不过周先生说，目前仍未收到退款，对方本月15日后也没有再回复。

周先生事后向新加坡及印尼警方报案。我国警方受询时证实接获报案，案件目前正在调查中。

《新明日报》也尝试联系玛瑞丽，对方在截稿前尚未回应。

发现对方疑有前科 曝光事件盼国人防骗

周先生说，他事后发现，一名与玛瑞丽长得相像的女子曾涉及另一宗欺骗案。

根据他出示的印尼媒体报道，这名女子在经营旅行社期间，涉虚假机票及酒店预订。受害者支付机票及住宿费用后，却未获得实际预订，连航空公司的退款也被她保留，涉款被用于偿还债务及个人开销。

周先生也在报案时注明玛瑞丽疑有前科。

他说，曝光自己的经历不只是为了追回个人损失，也希望提醒其他国人，避免再有人受骗。

完整报道，请翻阅2026年9月27日的《新明日报》。