继早前有猕猴拆路灯后，本地再有野猴“搞事”。

网上流传的一段视频显示，一只坐在树枝上的猕猴，拿着一包不知从何处搜罗的纸巾，兴致勃勃地将里头的纸巾一张一张抽出，扔向地面。

抽到一半，猕猴似乎嫌速度太慢不够过瘾，干脆将剩余纸巾统统倒出，现场瞬间纸巾“满天飞”。猕猴令人发噱的行径，也让在场围观的公众忍俊不禁。

据观察，猕猴“撒纸巾”的地点相信是在海希德通道的Le Wood公寓附近。该栋公寓临近武吉知马自然保护区。

值得一提的是，树上猕猴撒纸巾的同时，树下也有另一只猕猴坐在停放在该处的脚踏车上，似乎正卖力撕咬一包疑似装有食物的袋子。视频发布者因此推测，树上的猕猴或许是闻到底下饼干水果的味道，才急着拆开手里的纸巾包，看看里面是否也藏着食物。

这是本地近一周内再传野猴作乱事件。

《联合早报》早前曾报道，一群猕猴在旧汤申路上段对路灯“上下其手”，硬生生把灯柱上的部件拆下。陆路交通管理局随后已立即通知维修承包商，将受影响的控制节点全数更换。

针对Le Wood公寓附近有猕猴“乱丢垃圾”，《联合早报》已向国家公园局和视频发布者询问更多详情。