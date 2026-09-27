芽笼士乃正式启动社区调解工作小组，这个由基层领袖组成的15人团队会在邻里纠纷升级前介入调解，引导居民通过对话化解分歧。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期天（9月27日）到芽笼士乃区进行部长选区访问时，与负责芽笼士乃区事务的马林百列—布莱德岭集选区议员彭丽燕，一同为芽笼士乃社区调解工作小组主持推介仪式。

新的小组由芽笼士乃公民咨询委员会推出，成员接受过国际调解员学院培训。

彭丽燕接受媒体访问时说，芽笼士乃的邻里关系大致上相当和睦，但邻居之间有时难免有摩擦，基层义工平时各自进行调解工作。今后有了这个工作组，就能更集中并系统化地处理这类案例，协助居民对症下药，尽早化解纠纷，避免问题升级。

“大事小事若能化为没有事，那是最好的。”

本月起，原本在淡滨尼市镇试行的调解指示框架和社区关系处模式，已扩展至全国。有关当局如今有权发出调解指示，强制涉及纠纷的居民到社区调解中心（简称CMC）接受调解，以帮助居民更早解决纠纷。

新小组旨在发挥相辅相成的作用。彭丽燕指出，邻里纠纷一旦进入社区调解中心，通常已相当棘手；小组希望从摩擦产生初期就介入调解，让各方在非正式氛围中，通过沟通解决矛盾。

芽笼士乃社区调解工作小组主席杨丰吉（41岁，律师）说，小组的做法是尽量说服居民进行对话，并运用调解技巧从中斡旋；若纠纷仍难化解，则会转介至社区调解中心或邻里纠纷审裁庭。他指出，小组的工作刚启动，还无法评估区内的邻里纠纷是否有上升趋势，接下来会更有系统地收集相关数据。

唐振辉：营造熟悉社交圈 鼓励长者多走动活跃养老

另一方面，唐振辉星期天也为设在海格路（Haig Road）第11座组屋的职总保健活跃乐龄中心主持开幕仪式。这是芽笼士乃区第一所活跃乐龄中心。

唐振辉致辞时说，政府通过各项措施支持乐龄人士原地养老，希望年长者在熟悉环境以及亲友陪伴下安享晚年，新中心将营造社交空间，鼓励年长者多出来走动，维持身心健康。

考虑到部分年长者因须工作或得在家中照顾家人，未必能定期前来中心参加活动，职总保健合作社与网络学习平台GetSetUp携手设立“数码活跃乐龄平台”，让年长者也能上网参与旗下中心的活动项目。

接下来，年长者可在线上观看中心的讲座及活动直播、上烹饪或健身网课，以及随选观看课程视频。职总保健希望未来两年通过平台惠及约1万名年长者。

职总保健合作社在全岛有27所活跃乐龄中心。职总保健活跃乐龄中心总监姚莉莉博士强调，数码平台有助于与年长者保持联系，中心也会邀请较倾向线上参加活动的年长者尽可能每月亲临中心一次参加实体活动，感受中心的活跃气氛，继续与社区维持联系。

职总保健也鼓励年长者担任志愿导师，通过主持网课与其他年长者分享经验和知识。前烹饪导师王灵（60岁）8月开始参与活跃乐龄中心的活动，星期天在芽笼士乃中心主持一场直播课，教导如何制作较健康的煎蕊（chendol）。

她说：“有了数码平台，随时能在线上观看自己感兴趣的课程视频。现在很多年长者通过手机浏览各种社媒，倒不如鼓励他们多使用这类学习平台，掌握更多健康和正面的知识。”

公众可电邮：care@ntuchealth.sg，或上网：ntuchealth.sg/contact-us，了解如何注册登录“数码活跃乐龄平台”。