人工智能（AI）犹如一辆高速行驶的高性能汽车，不仅需要强大引擎，也需要刹车机制与交通规则。我国外交部长维文医生指出，全球已难以通过“踩刹车”放缓AI发展，各国必须尽快建立共同规则和防护机制，确保技术在安全可控的情况下推进。

他呼吁各界探讨所有选项，包括制定《联合国人工智能安全保障框架公约》（UN Framework Convention on AI Safeguards）。这类框架公约可采取广泛国际条约的形式，确立基本原则与合作机制，并为国际行动提供架构，联合国此前通过的气候变化框架公约便是如此。

维文指出，未来若设立相关国际机构，应具备技术标准制定与验证功能，发挥类似国际电信联盟（ITU）或国际原子能机构（IAEA）的作用。

他强调：“我们必须共同制定新的规则，并在必要时为新技术设立新的国际机构。”

他在纽约市时间星期六（9月26日）于当地出席第81届联合国大会期间，发表国家声明。他指出，AI发展已进入不可逆阶段，在大国竞争与商业利益驱动下，停止技术推进并不现实，因此更须在推动创新的同时强化“刹车”机制。

这包括在部署新系统前严格测试与评估、为自主系统设下清晰界限，并建立干预机制，以防出现非预期行为。

AI风险主要包括三方面：自主系统失控、被不法分子利用制造大规模杀伤性或破坏性武器，以及对经济、社会、政治与国内秩序带来冲击。

维文指出，AI风险不受国界限制，因此相关标准必须全球通用，“就像无论是在纽约、北京、莫斯科或新加坡，人们对交通灯的理解是一样的”。

他也认为，任何持久的国际方案，都必须让各国实质参与，而不仅限于掌握先进技术或资源的大国；唯有如此，才能建立长远的信任与合作基础。

包括新加坡在内的20多个国家和地区日前发表联合声明，支持提升前沿AI模型的安全。维文指出，我国将继续参与相关国际合作，包括通过“小国论坛”等平台分享治理框架与测试工具。

他指出：“当今稀缺的资源不是法律架构或技术，而是信任——相信风险会被披露，测试将全面可靠，以及合作会具包容性，不会用以谋取单方面优势。”

不愿再错失机遇 中国加速发展AI

维文星期五（25日）在一场与澳大利亚前总理、亚洲协会会长兼首席执行官陆克文的对话中，也谈及中美在AI领域的竞争关系。

他说，中国曾因错失工业革命而经历长期落后与不平等条约，如今在技术前沿已具备实力，不仅将AI竞争视为与美国争夺领先地位，更致力于在人才、技术与发展速度上全面追赶。

“或许中国认为，这是属于它的时机，是大展身手的时刻。既然拥有人才与智力优势，就不会愿意在此时被阻挠。”

针对外界指中国依赖政府补贴推动AI发展的说法，维文指出，即便没有补贴，也未必会削弱中国在学术、科研与技术方面的优势。此外，中国国内竞争激烈，也推动企业开发出成本更低、效率更高的AI模型。

全球局势动荡 更需多边合作

维文发表国家声明时也重申，在贸易壁垒上升、供应链受扰、气候变化加剧，以及数码革命的背景下，多边主义依然不可或缺。

他说，双边或区域安排无法取代全球共同规则，一个以实力与胁迫为主导的体系将更不稳定，对包括新加坡在内的小国尤为不利。

他以《联合国海洋法公约》（UNCLOS）为例指出，这份“海洋宪章”数十年来为全球海洋活动提供法律框架。不过，中东冲突导致霍尔木兹海峡关闭，对相关规则构成严峻考验。

他强调，国际海峡的通行权是各国权利，任何国家不能单方面收费或征税，否则将对全球航运、能源供应及经济稳定带来深远影响。

“维护这些共同规则不仅是原则问题，更符合各国共同利益。”