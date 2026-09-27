中美元首会面并不意味着两国之间所有问题已“奇迹般消失”。我国外交部长维文医生指出，两国关系目前处于“休战”状态，接下来仍须在各层级保持沟通，逐步累积互信，才能处理彼此的深层分歧。

维文在纽约出席联合国大会后，于当地时间星期六（9月26日）晚间接受新加坡媒体访问时说，他与许多人一样，对习特会顺利举行感到欣慰。

中国国家主席习近平星期三（23日）起展开为期三天的国事访问。这也是习近平今年第二次与美国总统特朗普会面。两人今年5月曾在中国见面，预计还将于11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，以及12月在迈阿密举行的二十国集团（G20）领导人会议期间再度会面。

维文指出，中美关系不仅对两国至关重要，也深刻影响全球局势。“这是两个最重要的超级大国，战争与和平、双方竞争与对抗的规范，以及对供应链、贸易和关税等问题的影响，很大程度上取决于双方如何处理双边关系。”

他形容当前局势为“休战”状态，双方都不愿发生“碰撞、意外或重大对抗”。

他也提到，中美已同意将贸易战相关缓和措施延长数月，并认为这一发展“既符合预期，也属积极进展”。

不过，维文提醒，这并不代表所有问题已迎刃而解。双方仍须在总统及高级官员层级维持对话，逐步建立战略互信，才能更有效应对核心分歧。

“只有在建立信任之后，才能真正着手解决关系症结所在的关键棘手问题。”

谈及整体国际局势，维文指出，世界正处于动荡且潜在危险的阶段，各类重大议题同时浮现，包括地缘冲突、贸易摩擦及人工智能（AI）等新兴科技。

他说，尽管短期内难以取得突破，但各国已开始就关键问题展开密集讨论，厘清彼此底线与关切，这是重要的第一步。

“我不会带着轻松心情回国，但会感到些许鼓舞，因为各方已意识到局势的严重性，并尽最大努力应对。”