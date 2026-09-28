裕廊岛动土兴建一座耗资12亿元的氢气兼容发电厂，发电容量达670兆瓦，预计2029年投入运作。

本地发电公司和光电力100%控股的PLM Power，连同由裕廊工程和三菱动力组成的财团，星期一（9月28日）在裕廊岛动土兴建可用氢气发电的天然气发电厂。发电厂发电容量达670兆瓦，一年发电量470万兆瓦时，最多可为120万个四房式组屋供电，届时将是全国规模最大、效率最高的单机发电机组。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期一为发电厂主持动土仪式。他致辞说，随着我国经济发展和能源需求攀升，必须确保能源系统持续有能力支持未来所需、兼具韧性又可靠，同时为过渡到未来低碳发展做好准备。而这项工程正值新加坡能源行业发展的关键时刻。

能源市场管理局是在2025年1月颁发合约给和光电力（PacificLight Power），负责建造、拥有及运营一座全新的联合循环燃气涡轮机（combined cycle gas turbine）发电厂，以满足我国日增的能源需求。这包括现有和新兴的高耗电行业，如高端制造业、数码经济和电气化交通。

截至今年5月，我国电力需求高峰达8257兆瓦。据能源局9月最新估算，新加坡去年至2034年的电力系统峰值需求，预计以每年2.9%至6.5%的速度增长。到了2031年，电力峰值需求可能达9.9吉瓦至13吉瓦。这个新项目将为我国电力系统增添发电容量，电池储能还可为系统提升灵活性。

陈诗龙认为，我国是否有能力在规模和速度上为企业提供所需能源将至关重要。“实现最快兆瓦级供电的，就是赢家。因此我国必须持续投资新一代发电能力，确保新加坡可提供可靠且价格具竞争力的能源，为了我国未来的发展”。

他指出，过去五年经历了两场能源危机，在全球经济不确定日益加剧、全球能源格局受地缘政治发展和供应链中断的影响下，我国必须确保电力系统持续稳健。

本地首个结合燃气轮机与大型电池储能系统的发电厂

新设施也是本地首个结合燃气轮机与大型电池储能系统的发电厂。它能回收燃气轮机排气释放的余热，并通过蒸汽轮机来发电，以此提高整体能效。

容量达80兆瓦的锂离子电池储能系统，具备两秒内响应的能力，可在电力供需发生变化时即时快速供电，提升电网韧性。

此外，虽然我国在替代能源上不占优势，陈诗龙强调新加坡应持续为低碳未来努力就绪。

为推动能源转型，政府自2024年起要求新建或翻新的天然气发电厂，须具备至少30%的氢气兼容能力，即氢气在发电燃料中的比率不许低于三成。

发电厂建成后，投运初期可混合燃烧高达30%的氢气，计划在未来转为全氢气操作。

“新的氢能设施将提升裕廊岛作为新能源和新兴低碳方案的枢纽的地位。通过今天投资建设面向未来的基础设施，将为明天更可续的能源系统奠定基础。”