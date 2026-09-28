从2027年1月起，庄学鹏获委任为新加坡国家美术馆（National Gallery Singapore，简称NGS）新任总裁。自2024年起担任国家美术馆总裁与馆长的陈维德博士留任至2026年12月底，以支持交接工作，并从2027年1月起，专注于新加坡美术馆（Singapore Art Museum，简称SAM）总裁兼馆长的职务。国家美术馆馆长一职有待填补。

两家美术馆9月28日发布文告宣布这项消息。

庄学鹏在艺术、公共及私营领域拥有逾30年的领导经验，于2014年至2022年间，先后担任新加坡交响乐团集团副主席及首席执行官。在任期间，他将该机构转型为具备面向未来能力的组织，强化治理和数码能力，并在冠病疫情期间监督音乐总监的交接。在他的领导下，新加坡交响乐团2022年获《BBC音乐杂志》评为全球最佳管弦乐团之一；该乐团更在《留声机》（Gramophone）杂志2021年度管弦乐团奖中名列第三，是唯一获提名的亚洲管弦乐团。

谈及任命，庄学鹏说：“我很荣幸获委任为国家美术馆下一任总裁。长期以来，我一直钦佩该机构在全球舞台上推广新加坡及东南亚艺术与艺术家所发挥的作用。多年来，我有幸以不同身份服务文化界，并与许多敬业的同事、艺术家、赞助人、志愿者及合作伙伴共事。我们共同致力于让艺术更贴近社区，并赋予其意义。我视这项任命为延续这项工作的机会，也为强化艺术在我们社会中所发挥的作用。”

国家美术馆主席何学渊说：“自2013年以来，陈维德一直是国家美术馆发展历程中的重要一员。我们对他过去13年的领导深表感谢。在展望美术馆的下一个篇章时，我们寻觅一位能以全新动力匹配这份雄心的领导者，并找到了庄学鹏。他带领新加坡交响乐团集团成功转型，使其成为备受大众喜爱的乐团，成绩有目共睹，而他多年私营领域经验所带来的战略与营运洞见同样出色。我们深信，国家美术馆将由他妥善领导，持续为新加坡及东南亚艺术发声。”

庄学鹏曾在管理咨询公司贝恩公司（Bain & Company）任职10年，目前担任国家图书馆管理局子公司图书馆与档案解决方案私人有限公司（LAAS）及杜克—新加坡国立大学医学院董事会成员，并任蔡厝港中学咨询理事会主席。他长期在本地两家博物馆（包括亚洲文明博物馆）担任导览志工，近期为新加坡国立大学历史学博士候选人，从事学术研究。他也曾任文化、社区及青年部文化学院研究员。

陈维德自2013年起担任国家美术馆馆长，2019年起担任新加坡美术馆馆长，并于2024年获任为这两家机构的总裁。新加坡美术馆主席郑维荣说：“我们很高兴陈维德能够专注于新加坡美术馆。新加坡美术馆正迈入令人振奋的新阶段，在扎根东南亚视角的同时，以国际视野进一步聚焦全球当代艺术。因此，专责领导将是推进这项使命的关键。我们期待博物馆在他的领导下继续成长，并持续在社会中培育人们对艺术及艺术家更深层的欣赏。”

陈维德说：“我深感荣幸能有机会带领国家美术馆和新加坡美术馆，并见证两家机构在雄心和国际地位方面不断成长。随着两家美术馆迈入新的发展阶段，我相信现在是适当时机，让各自受益于专责领导，而我将全力带领新加坡美术馆迈向下一个篇章。我也深信，两家美术馆之间的协同效应将持续增强。我将继续致力于与庄学鹏以伙伴关系合作，共同建设视觉艺术集群。我会在交接期间支持他，并相信国家美术馆将在他的领导下继续蓬勃发展。”