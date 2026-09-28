一杯咖啡的含糖量，比一盘“米暹”来得高？这是一项营养误区问答游戏的其中一道题，玩游戏的乐龄人士大多举起“正确”的手卡，连记者也认同。结果答案揭晓：一盘米暹的含糖量，竟是一杯咖啡的2.5倍！

我国已迈入超老龄化社会，可是在均衡饮食方面，大部分年长者心有余而力不足。平价集团基金会去年公布的强健生活研究结果显示，受访的500名年长者中，多达86%认为应随年岁增长更注重营养饮食，但有过半受访者无法正确识别健康餐食如何组成。

平价集团基金会和陈笃生医院合作推出“强健生活计划”（Stay Strong），首次试点活动星期一（9月28日）在勿洛北的职总保健合作社（NTUC Health）的活跃乐龄中心进行，上述问答游戏就是活动的一个环节。

这项计划的活动分两轮，让年长者从游戏学习营养知识。第一轮活动涵盖游戏和互动环节，让参与者学会如何通过“加、换、减”（Add, Swap, Reduce），选择较健康的食品。第二轮活动则引导他们用简单、便宜且营养丰富的配料，动手为日常饮食增添营养。

咖啡的含糖量比米暹高？老了就要少吃碳水？生病只能喝粥？多名乐龄人士星期一在勿洛北职总保健合作社的活跃乐龄中心热烈参与营养误区问答游戏，玩得不亦乐乎，也从中纠正常见的营养错误认知。（平价集团基金会提供）

营养师：年长者吃得少吃得软 恐缺乏蛋白质钙质维生素

由华文剧场演员潘嗣敬扮演的经济菜饭摊主“阿宝”，在荧幕上指导年长者如何组成健康餐盘，即半盘蔬果、四分之一盘蛋白质、四分之一盘谷物，以及如何以有限预算选择营养食品。年长者也可到经济米粉自助台，自选营养配料组成健康餐盘，或者向专业厨师学习如何用电饭锅烹饪香菇焖鸡肉饭。

陈笃生医院营养与饮食部门主任兼首席营养师黄珮诗受访时指出，超老龄社会须更加关注年长者整体饮食习惯的营养需求，例如是否摄取足够蛋白质和钙质。

黄珮诗说：“有些人认为老了就不用吃那么多，也有些因为难吞咽而选择软食，导致蛋白质、钙质、维生素D等营养摄入不足。但其实摄入足够的蛋白质和钙质，不仅可预防肌少症（Sarcopenia），还有助降低摔倒的风险。”

明年起推广至全国所有活跃乐龄中心

参与者陈庆顺（73岁，退休）平时吃得还算健康，但不善于营养分配。“我以前不知道有健康餐盘的概念，为了避免浪费就把一整包菜饭吃完，但今天学会了要控制份量。”

职总保健活跃乐龄中心总监姚莉莉说，健康饮食的一大障碍是改变日常生活习惯。“要年长者彻底改变饮食习惯并不实际，所以我们希望通过这项计划，推动小小的改变。”

计划推出后，年长者也可受训成为活动志愿者。姚莉莉希望活跃乐龄中心的社区网络能成为年长者相互学习和督促的平台。

强健生活计划11月起在27所职总保健活跃乐龄中心试行，惠及500名年长者，明年延伸至本地其他活跃乐龄中心网络，到2030年底预计有1万人可从中受惠。年长者只要在活跃乐龄中心注册，即可免费参加。