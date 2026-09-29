上诉并非重审。民防部队医护人员非礼女下属被判坐牢15个月，他不满裁决与判刑提出上诉，高庭法官强调律师必须提供证据，证明国家法院法官判断有误，而非重述被告的立场。

《新明日报》早前报道，被告是新加坡民防部队医护人员，他面对三项非礼控状，受害人是他的女下属（32岁）。为保护受害人，法官谕令媒体不得披露任何可识别受害人身份的资料，包括被告的姓名。

被告否认罪行，案件经审讯后，他最终被裁定罪名成立，判处15个月监禁。被告不满裁决与判刑提出上诉，案件星期一（9月28日）在高庭审理。

根据之前报道，被告案发时任职于民防部队紧急医药服务团队，女下属则是一名医护人员。被告自2020年初起频繁对受害人做出拍打大腿等不当肢体接触，并发送暧昧短信。2021年8月中旬至9月初，被告不仅在办公室和锁门的仓库内强抱受害人并屡次袭胸，甚至在她于病人家中照料患者时，假借取物摸胸。受害人因顾虑工作起初未敢质问，后鼓起勇气揭发此事。

被告的代表律师星期一在庭上重述辩词，指受害人的证词不可信，说辞前后不一，且控方证人的证词也与受害人的说法相互矛盾。

律师称，受害人曾说自己因创伤后应激障碍（PTSD）不时会出现幻觉，若非因为当时身边没有其他人，或许会以为是别人非礼她。

对此，高庭法官追问律师，要求其指出这种说法的出处，并强调那只是一次性事件，受害人并没有说自己“常出现幻觉”。法官借此提醒律师，要提出上诉，必须提供证据证明国家法院法官的判断有误，而非一味重述被告的立场。

法官指辩方陈词大多毫无依据，最终驳回上诉，维持原判。

被告律师指出，控方证人无法证实受害人的说法，而且这名证人说，自己并未看见被告非礼受害人。控方反驳指，证人是因为当时所处的位置和视角关系，未能看见过程，并非“证实没发生”，并强调这两者之间有着本质的区别。

高庭法官指出，被告律师提出了许多毫无事实依据的陈词。例如律师声称，若被告是在受害人所述的情形下触碰她的胸部，同在一处的同事不可能毫无察觉，然而律师在先前的审讯中却没有就这一点质问过证人或受害人。

法官也认为，针对判刑，国家法院法官已考虑周全，因此没有理由作出调整。