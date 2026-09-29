疑似狮城客在新山持铁管图袭击食客，还涉酒驾撞翻路边摊的桌椅后逃逸，马国警方目前追查驾驶者下落。

《新明日报》报道，这起事件发生于星期一（9月28日）凌晨约2时，地点在马国新山大丰花园一带。

相关视频在网上疯传。画面可见，一辆疑似挂着新加坡车牌的白色马赛地轿车在路边摊附近鲁莽行驶，撞倒摊位前的桌椅后加速驶离。

现场桌椅被撞得翻倒四散，一个摊位的帐篷也被撞倒。十几名工作人员和食客纷纷大喊喝止驾驶者，有人喊：“死了！疯了啊！”

马赛地驾驶者闯祸后一度停车，数名男子围上前比手画脚，像在叫驾驶者下车，但他未照做，反而掉头驶离现场。

马国警方星期一发文告证实，当天接获一名41岁马国男子报案。

新山南区警区主任阿兹鲁希山透露，报案的事主是一名技术人员，案发时正在大丰花园一处粥摊用餐，他称突然有一名男子下车，并手持铁管朝他挥舞，企图攻击他。有马国媒体指，挥铁管的是狮城客。

阿兹鲁希山说，警方相信，嫌犯当时疑处于醉酒状态。

他指，附近民众曾上前了解并劝阻，嫌犯立即返回车内，驾车逃离现场，其间撞倒粥摊摆放在路旁的桌椅。

马国警方也透露，男嫌犯相信是外籍人士，他当时持铁管企图袭击当地一名男食客，所幸男食客及时闪避，未被击中。

马国警方正积极追查嫌犯下落。

涉案车疑用假车牌

《新明日报》记者星期二（29日）早上查询陆路交通管理局OneMotoring网站的公开资料，视频中白色马赛地的车牌并未出现在当局现有车辆登记资料库中。

网上也有公众怀疑，涉案车辆可能使用假冒或克隆的新加坡车牌。也有人指，车辆可能是已经报废或注销的新加坡车，之后被非法运入马来西亚，因此或没有有效保险等资料。

实际情况仍待当局调查。