我国中部星期二（9月29日）凌晨的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，一度升至严重污染水平。全岛五个地区的24小时空气污染指数（PSI）则从早上7时全部进入不健康水平，截至傍晚6时已持续超过10个小时，是这波跨境烟霾出现以来，不健康水平持续时间最长的一次。

国家环境局星期二（9月29日）傍晚6时许发文告说，未来24小时PSI料介于中等水平的偏高端至不健康水平的中段。

环境局指出，印度尼西加里曼丹岛以及苏门答腊岛南部的火点持续产生中度至浓密烟羽，烟霾正飘向新加坡。

尽管新加坡和周边地区星期三（30日）预计会下雨，苏门答腊南部和加里曼丹部分地区仍料继续维持干燥天气。若火势未能受控，加上东风或东南风持续把烟霾吹向我国，新加坡将继续面对跨境烟霾风险。

截至星期二傍晚6时，全岛五个地区的24小时PSI介于107至153，全处于不健康水平；中部情况最严重。

印度尼西亚加里曼丹和苏门答腊两个大岛星期一（28日）的火点总数为245。（取自亚细安气象中心官网）

亚细安气象中心（ASMC）官网统计数据显示，加里曼丹和苏门答腊两个大岛星期一（28日）的火点总数为245，是上星期天（27日）137个的近两倍。

新加坡24小时PSI从星期一中午起持续恶化，到了星期二早上7时，五个地区的指数都进入不健康水平。

星期二中午，中部24小时PSI一度飙升至167的高点。指数一旦破200，即进入非常不健康水平。本地24小时PSI上一次达到非常不健康水平是在2015年，最严重时甚至进入有害水平，录得321。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度方面，截至傍晚6时，五个地区录得每立方米44至76微克；西、东部分别录得56微克和76微克，属偏高水平。其他三个地区为正常水平。

PM2.5指的是直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物。星期二凌晨，中部一小时PM2.5一度飙升至每立方米165微克，属严重污染水平，之后逐步回落。

一小时PM2.5指数能更好地反映前一小时空气中的真实微颗粒浓度。跨境雾霾期间，公众规划未来一小时的户外活动时，应参考一小时PM2.5指数。

7月至10月是亚细安南部地区的旱季，加上厄尔尼诺现象持续增强，旱季预计持续更长时间，进而加剧区域的热点和烟霾情况。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站（www.nea.gov.sg）、新加坡气象署网站（www.weather.gov.sg），或myENV手机应用获取空气质量信息。