新加坡国立大学和南洋理工大学在最新公布的一项全球大学排名中双双创下校史最佳成绩，分别位列全球第15和第28。国大的排名是本地大学在这个环球大学排名榜中的最佳成绩。

《泰晤士报高等教育特辑》（Times Higher Education）星期三（9月30日）公布2027年全球大学排名，英国和美国大学依旧占据全球前十名。英国牛津大学连续11年位居榜首，美国麻省理工学院排名第二，美国普林斯顿大学和斯坦福大学并列第三。

亚洲大学方面，中国清华大学上升一名，排名全球第11，继续位列亚洲第一；北京大学则维持全球第13名。国大今年上升两位，排名全球第15，创下校史最佳成绩，继续位列亚洲前三。南大则从第31名上升至第28名，同样创下校史最佳成绩。日本东京大学也上升一名，排名全球第27。

新科大首次跻身排行榜 我国三所大学同列榜单

新加坡今年也是首次有三所大学进入全球排名。新加坡科技设计大学（SUTD）首次上榜，位列第301至325名，是亚细安地区今年排名最高的新上榜大学。

印度尼西亚今年共有42所大学上榜，比2026年的35所增加7所。其中，印度尼西亚大学（University of Indonesia）排名最高，位于第651至700名区间，较去年第801至1000名区间有所上升。

马来西亚今年共有29所大学上榜，比去年的27所增加两所。马来亚大学（University of Malaya）是马来西亚排名最高的大学，位列全球第194名，也是马来西亚首所跻身全球前200名的大学。

这项全球大学排名采用17项评估指标，涵盖教学、研究环境、研究质量、国际化程度和产业五大领域。今年共有2297所大学上榜，创下历来最高纪录，比去年增加106所；共有118个国家和地区的大学入榜，比去年增加3个。

全球高教格局发生巨变 学术力量呈现东移趋势

《泰晤士高等教育》全球事务官贝提（Phil Baty）在文告中指出，多年来，《泰晤士高等教育》一直在观察全球高等教育格局的变化，但如今已经很明显，全球高等教育的格局正在发生根本性变化，而且这种变化将持续下去。最新的《世界大学排名》显示，全球正经历学术力量从西方向东方转移的历史性重组。

他指出，2027年排名中出现多个具有象征意义的里程碑，包括国大上升至全球第15名，创下新加坡大学历来最高排名；亚洲首次有三所大学跻身全球前15名；亚洲大学首次在排名中领先欧洲大陆的大学；马来西亚首次有大学跻身全球前200名；印度尼西亚大学也创下历来最高排名。

针对最新排名，国大文告引述校长陈永财教授说，这项成绩来自国大多年来持续提升教育质量、加强研究水平和实际应用价值，以及加强与世界各地伙伴的合作。国大也把跨学科思维融入教学，并让学生在学习和工作中掌握人工智能相关能力。

陈永财说，这并不是短期努力的成果，而是国大多年来持续努力的结果。

不过，他指出，大学排名并不是最终目的。“更重要的是，我们的毕业生能为社会带来什么改变，我们的研究能如何改善人们的生活和政策，以及国大能在建设更好的新加坡和世界方面发挥什么作用。这才是这项排名真正的意义。”

南大教务长兼副校长沃尔夫鲁姆教授（Christian Wolfrum)说，南大目前在《泰晤士高等教育》、国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds和《美国新闻与世界报道》三项主要全球大学排名中，都跻身全球前30名。这得益于南大多年来不断提升师资水平、加强研究，以及与世界各地顶尖大学展开合作。

“从本学年起，我们进一步把人工智能融入所有本科课程，并加强研究合作，重点发展南大能够发挥优势的领域。”