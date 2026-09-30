从星期四（10月1日）起，律政部将调高民事法律援助的收入上限，以及民事和刑事辩护援助的资产上限，让更多新加坡公民和永久居民符合申请资格。

律政部星期三（9月30日）发文告说，申请民事法律援助的每月人均家庭收入（per capita household income）门槛，将从1050元提高至1650元。预计每年可惠及多1000名公民和永久居民。

刑事辩护援助目前的每月人均家庭收入门槛已经是1650元，因此这次没有调整。

资产门槛也降低。少过60岁的申请者，银行储蓄和非公积金投资上限，将从1万元提高至1万2000元；60岁以上申请者则从4万元提高至4万2000元。这两项调整同时适用于民事法律援助和刑事辩护援助。

政府目前通过法律援助局（Legal Aid Bureau）和公设辩护人办公室（Public Defender’s Office），为有需要的低收入公民和永久居民提供法律援助。

法律援助局在受委律师（assigned solicitors）的支持下提供民事法律援助；公设辩护人办公室则与负责管理刑事法律援助计划（Criminal Legal Aid Scheme）的新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）共同提供刑事辩护援助。申请者除了须通过支付能力调查（means test），也得通过案件可行性测试（merits test）。

律政部指出，民事法律援助最常见的三类案件，包括婚姻事务、金钱索偿和遗产事务。

有特殊情况的申请者，将继续交由独立的支付能力调查小组审核，小组成员包括法律和社会服务专业人士。

律政部说，民事法律援助的每月人均家庭收入门槛此前已在2022年和2024年调整，以反映多年来家庭收入的增长。当局将继续定期检讨支付能力调查门槛。

公众如要了解详情，可分别浏览法律援助局和公设辩护人办公室网站。