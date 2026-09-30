两名男子因涉嫌含依托咪酯电子烟弹（俗称丧尸烟弹）相关罪行被控，其中一人年仅18岁。

卫生科学局星期三（9月30日）发文告指出，两名男子莫哈末（Muhammad Adel Dilly Del Mohamed Hanif，33岁）和黄廷毅（18岁，译音）因两起独立案件，分别被控走私及贩运丧尸烟弹罪名。

今年9月20日，莫哈末试图驾车通过兀兰关卡走私丧尸烟弹入境新加坡，过程中被移民与关卡局人员截查，移民局人员随后发现，其汽车中控台的框架内藏有黑色塑料包裹的丧尸烟弹。

卫科局人员接获通报后到场接管调查，并起获600个烟弹。这些烟弹经实验室检测证实含依托咪酯。

莫哈末已于9月22日被起诉，并还押一周以协助进一步调查。该案件于9月29日过堂，并已展延至11月11日审理。

在另一起案件中，卫科局人员于9月22日接获交警通报，指在榜鹅场（Punggol Field）一辆已注销汽车里发现12个丧尸烟弹。汽车驾驶员黄廷毅在同一地点被拘留。

实验室检测证实，上述烟弹含有依托咪酯，相信准备供应给他人。

黄廷毅已于9月24日被控，并还押一周以协助调查。案件9月29日过堂，并已展延至10月27日审理。新加坡警察部队也正针对被告无照驾驶已注销车辆对其展开调查。

卫科局重申，当局严正看待走私和贩运电子烟及依托咪酯的违法行为。根据《烟草与电子烟管制法令》，依托咪酯及其类似物被列为“特定化合致幻药”（Specified Psychoactive Substances）。进口含依托咪酯的电子烟弹若罪成，可判监三年至20年，并打鞭五下至15下；供应者则可判监两年至10年，并打鞭两下至五下。