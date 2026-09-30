与友驱车至迪沙鲁度假，26岁狮城男子回程途中遇车祸亡，同车另外四人重伤。

这起致命事故发生在9月19日上午约11时50分，地点是柔佛州哥打丁宜士乃—迪沙鲁大道第66.6公里处。

哥打丁宜警区主任尤索夫奥斯曼警监说，死者是26岁的蔡秉轩，事发时是一辆“迈薇”汽车的乘客。

他在文告中说：“事故涉及一辆由21岁男子驾驶、载有四名乘客的迈薇，一辆由56岁男子驾驶、载有一名乘客的宝腾汽车，以及一辆由30岁男子驾驶的马自达汽车。”

他说，迈薇和宝腾的驾驶及所有乘客均在车祸中受重伤，并被送往三家医院接受治疗。

据马来西亚媒体报道，当地警方初步调查相信，事发时迈薇正在超车，随后与迎面而来的宝腾汽车相撞。尾随的另一辆汽车闪避不及撞上。事故造成一死六重伤。

死者的哥哥蔡秉钿在社媒TikTok上传多则贴文缅怀弟弟，他向媒体透露，弟弟与四名军中同僚开车到迪沙鲁庆祝退役，岂料回程途中发生事故。据他了解，弟弟当时坐在前乘客座。

蔡秉钿说，事发当天下午4时左右，一名殡葬业者突然上门通知弟弟在马国去世的噩耗，家人听了泪流不止。

谈到为何在TikTok上讲述此事，他说并非要引起关注，而是想让其他人知道弟弟的遭遇，也感叹人生无常。

“他的一些朋友可能仍然很想念他，而一些认识他的人可能甚至不知道他发生了什么事。如果秉轩的故事能让一个人回到家后，更加珍惜自己的父母、手足、伴侣或朋友，那么我相信，分享他的故事就有了意义。”

完整报道，请翻阅2026年9月30日的《新明日报》。