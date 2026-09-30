日前在武吉班让组屋火患中受困的一名77岁妇女，经抢救无效于星期二（9月29日）辞世。这是近两个多月来已知的第六起致命组屋火患，且死者都是年长者。

《联合早报》早前报道，武吉班让秉定路第126座组屋一个六楼单位星期一（28日）下午3时左右发生火患。

民防部队人员进入失火单位灭火时，发现一名年长妇女昏迷倒卧在客厅，于是将她抬出进行心肺复苏术，并紧急送院抢救。

据记者了解，送院抢救的是一名年约77岁的妇女，她于9月29日在医院过世。

同座居民向《联合早报》透露，死者独居且行动不便，平时有将其备用住家钥匙交给邻居保管，以备不时之需。

邻居通报消防站 旧式长廊组屋阻碍视线

和77岁妇女住在同一层的拉蒂卡（55岁，家庭主妇）指出，火患发生时，失火单位的隔壁邻居火速赶往楼下的武吉班让消防站（Fire Post）通报，拉蒂卡之后也很快听从警方指示疏散下楼。由于这座组屋是旧式长形组屋，住在长廊另一端的拉蒂卡撤离时看不到失火单位里是否有人受困。

住在同座组屋四楼的居民侯源权（50岁，退休人士）则忆述，他不认识这名老妇，但两人曾在电梯碰面，最近一次碰到对方是在今年6月，对方当时拄着拐杖，已经行动不便。

新加坡警察部队星期三（30日）指出，有关的调查仍在进行中。

本地过去两个多月来已发生六起致命组屋火患，死者皆为年长人士。

7月28日循环路一个组屋单位发生火患，一名70岁男子丧命；7月31日金文泰4道的组屋失火事故导致一名65岁男子死亡。

8月3日和8月16日分别发生在小印度跑马埔路和裕廊东的组屋失火，则分别造成一名88岁男子和67岁男子丧命。9月1日实龙岗罗弄榴梿的一起组屋火患则导致一名68岁男子死亡。