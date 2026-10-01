饮料瓶罐退费制星期四（10月1日）全面实施，受访大型超市已下架所有无押金标签的饮料。除非获当局批准延长清货宽限期，否则从星期四起继续售卖这类饮料即属违法，罪成可判坐牢、罚款，或两者兼施。

在退费制度下，所有150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶装饮料，都须附上1角押金标签和专属条码。这些瓶罐由非营利机构Beverage Container Return Scheme（简称BCRS）负责回收。

大型超市无标签饮料已下架

本地主要超市业者——平价集团、昇菘超市和冷藏公司答复《联合早报》询问时都说，为配合新制全面生效，旗下所有超市门店已不再售卖无押金标签的受管制饮料。它们未透露各自下架的具体货量。

百美超市则说，29家门店从8月起积极清理未附标签的饮料库存。到了9月中，架上仍有少量无押金标签的饮料，但已赶在过渡期结束前全部售完。

不过，并非所有零售商都能在4月1日至9月30日的过渡期内清空存货。对于仍有大量存货的小型零售商而言，若须一次性全部下架，可能面对不小的经济损失。

考虑到一些小型零售商和非营利组织需要更多时间清货，环境局早前宣布，符合条件者可申请把清货宽限期延长一个月至10月31日。

截至9月29日，国家环境局已收到超过2000份申请，并处理1600多份，当中约85％得到批准。

拥有九家门店的K-Market是获准延期的业者之一。截至同一天，公司仍有3674个不符合退费制规定的饮料瓶罐。

K-Market原本计划在星期四撤下所有不符合规定的产品。发言人说：“售卖宽限期延长，有助减少不必要的产品报废，把撤下存货所造成的经济和运营影响降到最低。”

宽限期或削弱回收意愿

新加坡社科大学职场行为卓越中心主任谢圆至副教授受访时说，不少小型零售商获准延长清货期限，意味着10月1日虽然是退费制全面实施的日期，但市面上仍会有一段时间同时出现有押金和无押金标签的饮料。

他说，环境局给予宽限的务实做法可以理解，但从行为学角度来看，市面上同时存在有押金和无押金标签的饮料，可能削弱退费制推动行为改变的效果。

谢圆至也呼吁当局除了公布回收量，也公开整体回收率，让公众更清楚退费制的实际成效。“让公众知道新加坡整体做得如何，本身就是一种推动行为改变的方式，也是重要的问责机制。”

根据《可持续资源法令》，受管制饮料没有押金标签和条形码属违法，任何人提供不达标饮料，罪成可判最长三个月监禁、罚款最高1万元，或两者兼施。