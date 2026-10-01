因忙着玩手机错过巴士站，男子要求巴士车长路边停车被拒，竟直接挥拳打车长，最终被判坐牢11个月。

新捷运星期四（10月1日）在脸书发文说，一名男乘客因动手殴打公司巴士车长，上周被法庭判坐牢11个月。

公司说，这起事件发生在今年6月8日，一趟30号巴士上。当时，巴士已停靠在男子准备下车的车站，但他因看着手机而没有下车。

当巴士驶离后，男乘客突然起身要求在路边下车。“出于安全考虑，我们的巴士车长拒绝了其要求，但这名乘客情绪失控，在巴士行驶途中挥拳殴打车长。”

为了所有乘客的安全，巴士车长立即将车停下。新加坡警察部队和新加坡民防部队接到通报后赶到现场，巴士车长也送院接受治疗。

新捷运说，公司旗下的巴士车长在履行职责时，理应获得尊重，并表明任何针对前线员工的暴力行为都是完全不可接受的。

本地今年5月和8月分别发生两起巴士车长被袭击的案件，受害车长皆是本地公共巴士业者Go-Ahead的员工。

在8月份的事件后，文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆8月28日在脸书发文强调，当局将继续同新加坡警察部队及公交业者合作，严厉对付任何袭击公交员工的人。

蓄意伤人一旦罪成，可判坐牢最长三年，或罚款最高5000元，或两者兼施。